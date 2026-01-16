鉅亨網新聞中心 2026-01-16 15:50

據陸媒《中國科學報》報導，中國科學院山西煤化所近日宣佈，在高性能碳纖維領域取得重大突破，成功研發出國產 T1000 級高性能碳纖維，並在山西大同完成千噸級示範產業線的建設。

這項被稱為「黑色黃金」或現實版「飛刃」的超級材料，已於 2025 年 11 月正式投產，象徵著中國在高端材料領域打破了長期的國際技術封鎖與市場壟斷。

這種 T1000 級碳纖維的性能極其驚人。每一股碳纖維包含 12000 根單絲，單絲直徑僅為頭髮絲的十分之一 (約 5 至 6 微米)。儘管外觀纖細，其抗拉強度卻超過 6600 兆帕，是鋼材料的 7 到 8 倍；在重量上，1 米長的碳纖維僅重 0.5 克，卻能承受約 200 公斤 (相當於 3 名成年人) 的載荷而不斷裂。

與一掰就碎的石墨鉛筆芯不同，T1000 級碳纖維透過精妙的干噴濕紡工藝，在原子層面編織出堅固的六邊形石墨烯片層，並利用「分子膠水」將其牢牢黏合，形成一個縱橫鎖死的超級立體網絡，解決了「強而不韌」的技術難題。

據報導，高性能碳纖維長期被美、日等國列為戰略禁運物資。張壽春研究員團隊自 2016 年起，瞄準第二代碳纖維技術進行攻關。在研發過程中，團隊經歷了無數挑戰。2025 年 9 月穩定性攻堅期間，成員們頻繁穿梭於近 50 攝氏度的炭化車間與冰冷的紡絲車間，在「冰火兩重天」的環境下反復排查，最終鎖定並解決了設備流量控制閥的微小誤差，確保了產品性能的完美達標。

目前，此生產線的關鍵裝備已全部中國國產化，實現了從原料聚合到氧化炭化的全流程自主可控。這種材料將成為航空航天、國防軍工、新能源及低空經濟等戰略性產業的核心骨架。