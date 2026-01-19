鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-19 13:09

中信特選金融 (00917-TW) 為年配型的海外股票 ETF，自今年 1 月 2 日公布配息 3.5 元後，市價一路飆漲，由於投資人申購太過踴躍，為保障既有投資人權益，已自 1 月 6 日起暫停初級市場申購，但次級市場仍吸引資金湧入，上周五溢價幅度高達 22%，今 (19) 日除息首日參考價為 28.3 元，早盤一度下跌逾 4%，但根據中信投信官網顯示即時溢價仍有逾 5%，提醒投資人應審慎評估溢價收斂風險。

00917 上周五 (1/16) 收盤淨值 22.57 元，市價收在 31.8 元創掛牌以來新高，溢價幅度高達 22%。儘管初級市場暫停申購，但投資人仍可透過次級市場交易，中信投信近期持續於官網示警，提醒投資人留意 ETF 於除息交易前市場波動幅度可能較大，市價相對於淨值可能出現大幅溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。

00917 於 1 月 19 日除息，並恢復初級市場申購申請 (惟該日適逢非基金營業日，實際恢復將以下一基金營業日為準)，提醒投資人近期因溢價收斂，市場價格波動幅度可能較大情形，提醒投資人應特別留意。

理財專家指出，00917 一度溢價 22%，代表市價嚴重脫離實際價值，投資人正以高出淨值 2 成的價格買入，隨著 1/19 除息後，初級市場恢復申購，溢價將面臨劇烈收斂，市價會向淨值靠攏，因此，短期內價格跌幅可能遠大於所領到的股息，造成「賺了利息、賠了價差」的現象，務必審慎評估追價所帶來的風險。

00917 追蹤指數為 NYSE FactSet 特選金融及數據指數，於 2022/8/26 掛牌上市，主要從美國、英國、德國、法國及香港五大資本市場中選股，聚焦銀行、證券、交易所、金融數據及分析公司、資產管理公司等，目前前五大持股分別為摩根大通銀行、摩根士丹利、美國銀行、標普、貝萊德。

展望後市，00917 經理人張苡琤指出，美國貨幣政策持續寬鬆，以及川普政府鬆綁金融監理，有利金融股表現。此外美國金融股坐擁四大長線利多，包括支付巨頭轉型科技服務商帶動獲利結構優化、大型投行受惠資本市場回溫、信評機構訂閱制現金流穩健，以及數位金融資產的創新應用。在政策面與基本面加持下，吸引不少長線投資人將目光鎖定美國金融股題材相關的主題 ETF，試圖參與這波美國金融股的價值重估行情。