鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-19 11:04

台股氣勢如虹再創新高，連帶台股 ETF 績效表現也紅通通，統計 80 檔台股 ETF 有 43 檔、超過一半檔數創下新高，百萬受益人投資賺錢笑呵呵。進一步觀察這 43 檔中，今年來表現價量齊揚 (日均量萬張以上、績效正報酬) 的共有 10 檔，其中今年來績效以群益半導體收益 (00927-TW) 上漲 14.47% 漲幅居冠，成為台股 ETF 人氣績效王。

台股日日有新高！價量齊揚主被動ETF十強一次看 含積量高更勝一籌。(圖：shutterstock)

觀察量價齊揚前十強榜單，中信關鍵半導體 (00891-TW) 以 11.47% 奪下亞軍，國泰台灣科技龍頭 (00881-TW) 績效近 1 成居第三，第四、五名分別為主動安聯台灣高息 (00984A-TW)、國泰台灣領袖 50(00922-TW)，主動式 ETF 共計 5 檔上榜。

‌



整體來看，由於台積電 (2330-TW) 受惠於法說會行情，2026 年開市後展現強勁走勢，股價頻創歷史新高，這帶動了「含積量」較高的被動式科技型 ETF 表現領先；相較之下，主動式台股 ETF 因去年底多著眼於中小型股布局，在資金高度聚焦大型權值股的行情下，配置靈活性受限，表現稍遜一籌。

群益半導體收益 ETF 經理人謝明志謝明志強調，台灣整體資金水位仍處於高檔，市場流動性充裕且資金動能活絡，對股市形成有力支撐。在台積電法說釋出正向資本支出展望及獲利優於預期的利多訊號後，進一步強化市場信心，台股後市維持相對樂觀的看法。半導體技術是 AI 發展之關鍵，台灣因擁有完整的半導體上中下游產業鏈，自 IC 設計、晶圓代工、先進製程、封測、設備等將持續受惠，產業成長動能可期。

主動群益科技創新 (00992A-TW)ETF 經理人陳朝政指出，2026 年 AI 仍是市場關注的核心投資主題，但焦點已明顯從大型 CSP 廠商，逐步轉向支撐 AI 運算擴張的能源與基礎設施供應鏈，顯示市場正由「算力核心」轉向「算力底層支撐」的結構性轉變。電子類股當中重點關注電力、散熱與高速傳輸三大領域，持續看好掌握技術優勢、毛利結構穩定且有 AI 成⾧題材支撐的標的。

群益投信台股研究團隊表示，台股在創下新高後，接下來面臨的挑戰更為複雜，此時也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。主動式台股 ETF 可在盤勢多空之際來回靈活操作，而科技半導體題材更是不可或缺的投資產業，相關題材 ETF 更值得關注。短期來看，台股農曆年節前預期將維持上漲的格局，可逐步分批佈局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。