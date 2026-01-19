鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-19 05:40

巴菲特不滿波克夏現金爆表：若有好標的願立刻砸1000億美元投資。（圖：Shutterstock）

根據《Business Insider》報導，巴菲特去年 5 月接受《CNBC》專訪時，直言自己對缺乏投資機會感到挫折。這段訪談近日在兩小時特別節目《華倫．巴菲特：人生與傳承》（Warren Buffett: A Life and Legacy）中播出，再次引發市場關注。

巴菲特在擔任波克夏執行長逾 50 年後，近日正式卸任。

他表示，自己找不到估值具吸引力、且規模大到足以對這家市值約 1 兆美元的企業集團產生明顯影響的股票或企業。

他說：「波克夏目前只買了一、兩樣東西，但那根本是小意思。」

然而，他在訪談中也強調，只要條件合適，「我今天下午就願意花 1,000 億美元」，並表示自己寧願把 1,000 億美元投入一家商業模式優秀、價格合理的企業，也不想單純持有現金。

隨著投資機會稀缺，波克夏的現金部位在 2024 年期間大幅膨脹，全年增加一倍以上，突破 3,000 億美元，並在去年第三季進一步衝破 3,500 億美元。

巴菲特形容，持有一定數量的現金如同「氧氣」，是必要的，因為無法預測未來會發生什麼事。但他也直言：「現金不是一項好的資產。」

巴菲特坦言，自己無法預測股市走向，但始終認為投資是一場「有趣的遊戲」，「只要遵循規則，就幾乎不會虧損」。

巴菲特此言很可能是在指自己投資風格中的核心原則，其中包括「只投資自己理解的事物」、堅守「能力圈」，同時確保有足夠的「安全邊際」以防萬一，並且將買進股票視為長期持有一家企業的一部分。

巴菲特在擔任執行長的最後幾個月，仍持續面臨難以尋覓便宜標的的困境。截至 2025 年 9 月 30 日止的三個月內，波克夏已連續第 12 個季度成為股票淨賣方，顯示市場上缺乏具吸引力的投資機會。

同時，波克夏也連續第五個季度未進行庫藏股回購，代表即便是自家股票，在巴菲特看來也缺乏投資價值

少數值得一提的交易，是波克夏於去年 10 月以近 100 億美元收購西方石油 (OXY-US) 旗下的 OxyChem，並已於今年 1 月 2 日完成交易。