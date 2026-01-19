鉅亨網編譯莊閔棻
「股神」巴菲特坦言，他對於波克夏 (BRK.A-US、BRK.B-US) 帳上堆積如山的現金並不感到滿意，表示只要出現合適標的，他其實非常樂意一次砸下 1,000 億美元投資。
根據《Business Insider》報導，巴菲特去年 5 月接受《CNBC》專訪時，直言自己對缺乏投資機會感到挫折。這段訪談近日在兩小時特別節目《華倫．巴菲特：人生與傳承》（Warren Buffett: A Life and Legacy）中播出，再次引發市場關注。
巴菲特在擔任波克夏執行長逾 50 年後，近日正式卸任。
他表示，自己找不到估值具吸引力、且規模大到足以對這家市值約 1 兆美元的企業集團產生明顯影響的股票或企業。
他說：「波克夏目前只買了一、兩樣東西，但那根本是小意思。」
然而，他在訪談中也強調，只要條件合適，「我今天下午就願意花 1,000 億美元」，並表示自己寧願把 1,000 億美元投入一家商業模式優秀、價格合理的企業，也不想單純持有現金。
做為對照，以市場規模來看， Nike(NKE-US) 、穆迪 (MCO-US) 、DoorDash(DASH-US) 、聯合包裹服務 (UPS-US) 、3M(MMM-US) 、萬豪全球度假 (VAC-US) 與 Airbnb(ABNB-US) 等企業，目前市值都低於 1,000 億美元。
隨著投資機會稀缺，波克夏的現金部位在 2024 年期間大幅膨脹，全年增加一倍以上，突破 3,000 億美元，並在去年第三季進一步衝破 3,500 億美元。
巴菲特形容，持有一定數量的現金如同「氧氣」，是必要的，因為無法預測未來會發生什麼事。但他也直言：「現金不是一項好的資產。」
眾所皆知，巴菲特一向偏好持有具生產力的資產，例如能創造獲利、並支付股利的企業，而非黃金、比特幣等不會產生任何收益的資產，或是在物價上漲時會隨之貶值的現金。
巴菲特坦言，自己無法預測股市走向，但始終認為投資是一場「有趣的遊戲」，「只要遵循規則，就幾乎不會虧損」。
巴菲特此言很可能是在指自己投資風格中的核心原則，其中包括「只投資自己理解的事物」、堅守「能力圈」，同時確保有足夠的「安全邊際」以防萬一，並且將買進股票視為長期持有一家企業的一部分。
巴菲特在擔任執行長的最後幾個月，仍持續面臨難以尋覓便宜標的的困境。截至 2025 年 9 月 30 日止的三個月內，波克夏已連續第 12 個季度成為股票淨賣方，顯示市場上缺乏具吸引力的投資機會。
同時，波克夏也連續第五個季度未進行庫藏股回購，代表即便是自家股票，在巴菲特看來也缺乏投資價值
少數值得一提的交易，是波克夏於去年 10 月以近 100 億美元收購西方石油 (OXY-US) 旗下的 OxyChem，並已於今年 1 月 2 日完成交易。
巴菲特去年 5 月宣布年底卸任執行長時，一度震撼企業界。依照既定安排，波克夏非保險業務負責人、也是巴菲特欽點的接班人阿貝爾（Greg Abel），已於 1 月 1 日正式接任。
