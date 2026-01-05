退休後首度發聲！巴菲特力挺阿貝爾：錢交給他管 勝過任何頂尖投顧

鉅亨網新聞中心 2026-01-05 11:48

執掌波克夏 (BRK.A-US) 長達 60 年的巴菲特，於 1 日正式卸下執行長職務，將公司交棒給接班人格雷格 · 阿貝爾。巴菲特在退休後首度接受媒體訪問時明確表示，阿貝爾將擁有公司最終決策權，並對其能力給予高度肯定，直言「我寧願把錢交給格雷格打理，也勝過任何頂尖投資顧問或執行長」。

退休後首度發聲！巴菲特力挺阿貝爾：錢交給他管 比頂尖投顧還可靠。(圖:shutterstock)

回顧巴菲特的長期成績，1964 年至 2024 年間，波克夏年化複合報酬率高達 19.9%，幾乎是標普 500 指數 10.4% 的兩倍，成績依舊難以複製。也因此，市場普遍質疑阿貝爾是否能在公司規模極度龐大的情況下，延續過往的投資傳奇，並維持波克夏長期享有的估值溢價。

巴菲特本人則對公司未來充滿信心，直言放眼全球企業，波克夏在 100 年後仍能持續營運的機率「比任何一家都高」。至於退休後的角色，他表示仍會出席董事會與股東大會，但不再站上舞台發言，而是轉為在董事席位旁聽，象徵權力正式交接。

營運層方面，阿貝爾已開始調整管理架構。隨著投資經理托德 · 庫姆斯離職、財務長馬克 · 漢布格退休，阿貝爾進行多項高層人事布局，並任命 NetJets 執行長亞當 · 約翰遜，統籌消費、服務與零售業務，等同為集團新增第三大業務，以分散管理負擔。

此外，市場高度關注阿貝爾是否會改變波克夏長年「不配息」的傳統。目前公司手握高達 3,820 億美元現金，若未能有效部署投資，投資人可能要求啟動配息或擴大股票回購，以提振股價。波克夏上一次回購股票，已是在 2024 年初。