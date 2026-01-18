鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-18 19:00

2026 年伊始，全球資本市場迎來戲劇性轉折，資金流向與資產表現悄悄重塑格局，「逆襲」與「再平衡」成為開年關鍵字。從區域市場到各產業，從大盤藍籌到中小市值，投資人偏好與策略正經歷深刻調整，一場圍繞結構性機會的全球資產再配置悄然展開。

開年首周，亞洲科技股以驚人漲幅領先全球，徹底打破過去數年緊跟美股波動的慣性。

當那斯達克指數僅微漲 1%，亞洲科技引擎全速啟動；南韓綜合指數暴漲 14.87%，台股加權指數大漲 8.44%，日經 225 上漲 7.14%，背後驅動力來自記憶體價格的狂飆。新興市場整體表現較優，MSCI 新興市場指數同期漲幅達 5.74%，遠超過 MSCI 已開發市場的 1.92%。

華爾街機構紛紛看好亞洲科技前景，花旗指出，亞洲科技股在半導體供應鏈中的關鍵地位及利潤上行潛力，正吸引全球長期投資者持續增持。

富蘭克林鄧普頓交易主管指出，避險​​基金、主動與被動資金正合力湧入南韓、香港，日本市場也獲投資者重新加碼，三星第四季營業利潤成長逾兩倍創歷史新高，台積電不僅 Q4 業績亮眼，今年展望更刷新公司紀錄，市場樂觀情緒持續升溫。

美股內部同樣上演風格切換的「靜默革命」，代表小型股的羅素 2000 指數開年飆漲 7.89%，成為美股最大亮點，昔日領漲的美股 7 巨頭同期下跌 1%。

更值得關注的是，羅素 2000 指數在開年連 11 日跑贏標普 500，創 2008 年 6 月以來最長連勝紀錄，「巨頭壟斷」的市場美學正轉向「百花齊放」。

記憶體概念股表現特別突出，SanDisk 以 74% 漲幅領漲，ETF 市場數據也印證資金動向，iShares 羅素 2000ETF 漲近 8%，景順標普 500 等權 ETF 獲 34 億美元淨流入，顯示資金以真金白銀投票。

儘管標普 500 今年初表現落後，先鋒標普 500 ETF 仍吸金 169 億美元。中國市場作為亞洲科技股投資的關鍵一環，因 DeepSeek 新模型預發布、快手視頻編輯 AI 模型全球走紅，全球資金對中國科技實力的關注度持續提升。

A 股市場則在波動中呈現分化特徵。開年以來，傳媒、電腦、有色金屬、國防軍工領漲，銀行、農林牧漁表現疲軟；成長屬性突出的指數漲幅領先，科創 100、科創綜指、科創 50 分別漲 15 .48%、13.34%、12.64%，領先寬基指數，而中證 A50、上證 50、滬深 300 僅上漲 1.03%-2.2%，中證紅利更成為唯一收黑指數。

今年「史上最強開門紅」的行情雖點燃市場熱情，但也導致主要寬基指數波動率顯著放大，監管層近期出手降溫，中國證監會強調「穩字當頭」，鞏固市場穩中向好勢頭。資金流向呈現「寬基流出、產業流入」特徵。

數據顯示，今年以來，寬基指數 ETF 淨流出 2,255 億元 (人民幣，下同)，產業主題 ETF 淨流入 831 億元；具體到產品，南方有色金屬 ETF、永贏衛星 ETF 等獲超 90 億元淨流入，而滬深 300ETF 華泰柏、華夏分別為創科達 20 億元。

從亞洲科技股的領漲、美股小型股的逆襲，到 A 股的結構性分化，2026 年開年資產表現與資金流向清晰傳遞出一個信號。