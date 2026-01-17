鉅亨網編譯莊閔棻
在高盛集團 (GS-US) 最新一季亮眼財報表現的背後，這家投資銀行巨頭其實悄然釋出一項重要訊號：正評估切入近年快速崛起的預測市場。
根據《Business Insider》報導，高盛執行長 David Solomon 於週四（15 日）財報電話會議中透露，公司正在研究進軍預測市場的可行性。
這類市場自 2024 年美國總統大選後迅速擴張，吸引大量資金與關注。
Solomon 指出，高盛內部已成立專責團隊，專門研究如何參與預測市場的運作模式。
他本人在過去兩週內，也分別與兩家大型預測市場公司的高層會面，每次交流時間長達數小時。
Solomon 直言：「我認為預測市場非常有趣。」不過，對於會談具體成果，他並未進一步透露細節。
儘管相關資訊仍有限，但 Solomon 提到，這類押注平台在結構上與衍生性金融商品市場有相似之處，未來可能與高盛既有的金融業務產生交集。
他表示：「我確實可以看見這（預測市場）在某些層面上與我們的業務產生交集的機會，因此我們正非常專注於理解這一點，也在研究未來將逐步形成的相關監管架構，並評估在哪些方面，我們可以建立自身能力，或透過合作夥伴關係來服務客戶。」
不過，Solomon 也刻意對預測市場的顛覆性潛力保持審慎態度，避免市場過度樂觀。
他強調：「這些發展確實令人興奮，也值得關注，但變化的速度，可能不會像部分評論人士所說的那樣快速、立刻發生。」
過去一年來，包括 Polymarket 在內的預測平台交易量明顯成長，預測市場也因成功預測 2024 年美國大選結果而聲名大噪。
然而，市場熱度升溫的同時，也引來更多監管與合規層面的檢視。
近期部分涉及美國突襲委內瑞拉的交易事件，更引發外界對是否存在內線交易的揣測，使預測市場在快速發展之際，面臨潛在風險與挑戰。
