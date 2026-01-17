在歷史高點仍敢買 美光內部人交易釋出AI記憶體什麼訊號？
鉅亨網編譯余曉惠
美光 (MU-US) 董事會成員，近日對這檔高速飆漲的記憶體個股釋放出強烈的信心訊號：曾任台積電 (2330-TW)(TSM-US) 高層主管、現任美光董事的劉德音 (Mark Liu)，選在美光股價最火熱的時刻，斥資 780 萬美元加碼買進。
MarketWatch 周五 (16 日) 報導，一般而言，企業內部人買股多半發生在股價下跌時，趁估值偏低時進場，向市場傳達願意以自有資金押注反彈的態度。
但劉德音卻是在美光大漲後買進，顯示他認為美光股票仍有進一步上漲的空間。
根據最新揭露的文件，劉德音在本周二與周三買進 23,200 股美光股票，正好是在該股小幅回檔的兩個交易日完成交易。按照周四向美國證券交易委員會 (SEC) 申報的資料顯示，這筆公開市場買盤總金額約為 780 萬美元。
交易完成後，劉德音直接持有的美光股份增加至 25,910 股，以周四收盤價 336.63 美元計算，市值約為 870 萬美元。
雖然企業內部人出售持股可能出於各種不同原因，但買股行為通常被市場解讀為對公司前景具高度信念的訊號。當內部人本身擁有深厚的產業背景時，這樣的訊號更具說服力。
劉德音在台積電任職超過 30 年，曾擔任共同執行長與董事長。根據美光官網的個人簡介，他目前也是多策略投資基金 J&M Copper Beech Ventures 的董事長。
美光周五收盤大漲 7.8%，報每股 362.75 美元。
美光進來的股價走勢極為凌厲，過去三個月大漲 75%，過去一年累計漲幅來到 226%。
人工智慧 (AI) 應用正在推升記憶體晶片需求，在需求遠超過供給的情況下，美光得以大幅調漲 DRAM 與 NAND 的售價。部分分析師認為，這可能預示記憶體產業長期以來高度循環的結構，正出現更深層的轉變。
然而，即使股價大幅上漲、獲利預期同步上修，美光仍被視為標普 500 指數中，估值最便宜的股票之一。
