俄羅斯稱川普威脅拿下格陵蘭「非比尋常」 會繼續關注
鉅亨網編譯王貞懿
《CNBC》周五 (16 日) 引述俄國官媒《俄新社》報導，克里姆林宮發言人 Dmitry Peskov 表示，會繼續關注川普政府威脅接管格陵蘭這個「非比尋常」的說法。
自美國 1 月 3 日推翻委內瑞拉總統馬杜洛的軍事行動後，川普一直宣稱要拿下格陵蘭這個丹麥自治領土。他說美國需要格陵蘭是為了國家安全，只有華府能對抗俄羅斯和中國對該島的所謂威脅。
Peskov 補充，川普曾說過國際法對他不是優先，而現在情況正朝不按國際法的方向走，「我們和世界其他國家都在看。」
美丹格三方會談沒突破
本周，丹麥、格陵蘭與美國代表在白宮舉行了會談。丹麥外交部長 Lars Løkke Rasmussen 形容這場白宮會議「坦率且有建設性」，雖然周三結束時沒獲得外交突破，但雙方同意透過高層工作小組繼續談。
川普近期接受《紐約時報》訪問時說，他「不需要國際法」，只有他「自己的道德」和想法能阻止他。
北約成員國在格陵蘭軍演
同時，幾個北約成員國在格陵蘭部署少量部隊進行聯合軍演，想加強這座人煙稀少島嶼及周邊的軍事存在。
負責格陵蘭防衛的丹麥、德國、法國、瑞典和挪威都確認要參加這場名為「北極耐力行動」的聯合演習。
本周稍早，俄羅斯外交部發言人 Maria Zakharova 說，說北京和莫斯科威脅格陵蘭是不能接受的，批評西方雙重標準。
延伸閱讀
