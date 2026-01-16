鉅亨網新聞中心 2026-01-16 10:39

面對歐洲多國集結格陵蘭島的軍事舉動，美國白宮近期展現出強硬且不妥協的姿態。白宮明確表示，儘管歐洲國家紛紛派遣軍事人員前往該島，但這些動作完全不會干預或改變川普總統關於格陵蘭島的既定決定與戰略意圖。這番發言不僅彰顯了美方對格陵蘭主權問題的強勢干預決心，更將美歐之間的地緣政治角力推向新高點。

回溯美方與丹麥及格陵蘭自治政府的會晤，美方將其定義為「富有成效」，並表達了持續對話的意願。然而，這種外交層面的樂觀態度與丹麥方面的感受大相徑庭。

丹麥外交大臣拉斯穆森在與美國副總統萬斯及國務卿魯比歐會晤後，直指雙方存在根本性分歧。丹麥首相弗雷澤里克森更進一步揭示，即便在丹麥明確拒絕的情況下，美方接管格陵蘭島的野心依然不減，雙方雖然成立了工作小組進行磋商，但這並未動搖美方的核心意圖。

在這種「各說各話」的膠著狀態下，法國、荷蘭、芬蘭等多個歐洲國家已採取行動，藉由派遣軍事聯絡官或參與聯合軍事考察，向丹麥表達戰略支持，具體部署如下：

德國：應丹麥要求，派遣 13 名士兵進行聯合考察任務，旨在探索加強該地區安全保障的軍事措施。

法國：總統馬克宏證實目前已部署約 15 名士兵，並計畫在未來幾天內獲得陸、海、空力量的顯著增援。

英國與荷蘭：兩國各派遣一名軍官（荷蘭為皇家海軍軍官），負責軍事演習的前期勘察與準備工作。

芬蘭：派遣兩名聯絡官，探討未來進行聯合訓練活動的可能性。

其餘國家：瑞典與挪威也已表達加入丹麥發起的「聯合軍事考察行動」之意願。

作為領土主權方，丹麥國防部與格陵蘭自治政府發表聯合聲明，強調因地緣政治緊張局勢蔓延至北極，決定擴大在格陵蘭及其周邊地區的軍事存在。此舉反映出丹麥正試圖通過引進歐洲盟友力量，來強化其在北極防禦中的主導地位。

然而，白宮的最新表態顯然無視了這些歐洲盟友的集體示威，堅持美方在格陵蘭問題上的主導地位。

軍事專家與觀察家分析指出，白宮如此強硬的言論，反映出美國在追求北極戰略利益時，甚至不惜讓北約內部的團結出現裂痕。對於白宮而言，歐洲國家的少量兵力派遣雖具象徵意義，卻不足以撼動美軍在該海域的實際掌控力。