鉅亨網新聞中心
方舟投資 (ARK Invest) 創辦人「木頭姐」伍德 (Cathie Wood) 公布的每日操作紀錄顯示，方舟正大幅減持長期重倉的特斯拉 (TSLA-US)，並加碼近期納入組合的半導體巨頭博通 (AVGO-US)，並在台積電 (2330-TW)(TSM-US) 法說會前選擇減持 ADR。
交易文件顯示，旗艦基金 ARK Innovation ETF (ARKK-US) 於 1 月 14 日賣出了 86,139 股特斯拉股票，交易金額約 3,852 萬美元。近期特斯拉股價受多重因素影響出現波動，執行長馬斯克宣布全自動駕駛 (FSD) 軟體改為僅提供月度訂閱模式，導致股價單日下跌 1.8%。
儘管如此，這並不代表伍德全面看淡特斯拉，特斯拉目前仍是 ARK 多檔基金中權重最大的持倉之一，ARKK 仍持有約 172.85 萬股，占基金資產近 10%。
與減持特斯拉形成對比的是，ARK 對博通展現了強烈的增持意願。ARK 透過旗下基金 ARKK 與 ARKW 共購入 143,089 股博通，總投資額約 5,074 萬美元。
博通股價曾因科技股普遍拋售及北京禁令傳聞一度下跌 4.2%，隨後迅速反彈。目前，ARKW 持股已增至 62,545 股，而 ARKK 則正式建立了 111,781 股的新倉位，表明 ARK 選擇在這檔股票回檔時「抄底」。
在晶片股中，ARK 也有其他顯著動向。其在台積電發布財報前，賣出了 19,310 股美國存托憑證。然而，台積電隨後公布的第四季業績與 2026 年資本支出指引均大幅優於預期，重新點燃了市場對 AI 景氣周期的信心。
此外，在金融科技領域，ARK 旗下的 ARKF 買入了 56,993 股「先買後付」服務商 Klarna 的股票，並透過 ARKQ 購入 Kodiak AI，持續尋求創新技術與自動化系統的投資機會。
下一篇