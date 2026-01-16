鉅亨網新聞中心 2026-01-16 21:50

交易文件顯示，旗艦基金 ARK Innovation ETF (ARKK-US) 於 1 月 14 日賣出了 86,139 股特斯拉股票，交易金額約 3,852 萬美元。近期特斯拉股價受多重因素影響出現波動，執行長馬斯克宣布全自動駕駛 (FSD) 軟體改為僅提供月度訂閱模式，導致股價單日下跌 1.8%。

‌



儘管如此，這並不代表伍德全面看淡特斯拉，特斯拉目前仍是 ARK 多檔基金中權重最大的持倉之一，ARKK 仍持有約 172.85 萬股，占基金資產近 10%。

與減持特斯拉形成對比的是，ARK 對博通展現了強烈的增持意願。ARK 透過旗下基金 ARKK 與 ARKW 共購入 143,089 股博通，總投資額約 5,074 萬美元。

博通股價曾因科技股普遍拋售及北京禁令傳聞一度下跌 4.2%，隨後迅速反彈。目前，ARKW 持股已增至 62,545 股，而 ARKK 則正式建立了 111,781 股的新倉位，表明 ARK 選擇在這檔股票回檔時「抄底」。

在晶片股中，ARK 也有其他顯著動向。其在台積電發布財報前，賣出了 19,310 股美國存托憑證。然而，台積電隨後公布的第四季業績與 2026 年資本支出指引均大幅優於預期，重新點燃了市場對 AI 景氣周期的信心。