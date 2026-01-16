東研信超搶AI檢測商機 今年營運穩健走揚

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-16 17:12

電子檢測廠東研信超 (6840-TW) 今 (16) 日舉行桃園龜山檢測實驗室開幕典禮，公司表示，二廠去年第四季已開始貢獻營收，隨著 AI 伺服器開案增加，相關檢測需求也走揚，公司正式轉型為 AI 伺服器的高功率測試中心，營運將隨產業浪潮穩健走揚。

圖左為東研信超董事長吳仲超，右為副總經理邱致清。(業者提供)

東研信超現場包括各雲端服務供應商 (CSP) 台灣區代表與全台各大系統廠客戶均共襄盛舉，其中二廠擁有台灣首座民營大功率 AI 伺服器專用 10 米法電波暗室自 2025 年 9 月正式啟用以來，憑藉先進的測試能量與長期累積之客戶關係佈局，已於第四季起開始貢獻營收，佔 12 月營收比重已達 8%，展現穩健成長動能。

東研信超二廠具備 10 米法電波暗室，符合 AI 伺服器等大電壓、大電流、特殊規格所需之場地配置與電力規格，10 米法電波暗室平移門淨開口空間達 3.6 × 4 公尺，轉盤承重能力突破 5 噸，直徑達 5 公尺，方便大型 AI 伺服器整機櫃等級設備進場與執行測試。

電力支援方面，二廠提供測試電力最高可達 450kW，並支援包含周邊液冷機 (CDU)、電源機櫃模組 (PSU)、電池備援模組 (BBU) 測試，配置多種 CDU 接頭型式，如 UQD04、FD-83 等，提供更高規格之 AI 伺服器與周邊設備、交直流充電樁、電廠設備、軌道交通與船舶航海設備等電子產品的測試環境與服務。

東研信超一廠則定位為輔助二廠角色，鎖定特規與大電產品市場。一廠配備 1500V 高壓直流電力系統，並具備承重 4 噸的車梯及內部高架無門檻設計，確保大型設備能無障礙移動。

東研信超龜山實驗室檢測服務領域廣泛，涵蓋資訊類產品、多媒體設備、電力站附屬系統、船舶電子，甚至是鐵路車輛與充電樁。在這次二廠正式啟用後，藉由取得 TAF、A2LA、BSMI、VCCI 及 FCC 等多國機構資質認證，能提供客戶完整一站式檢測解決方案，確保產品符合嚴格之國際電磁相容性與安全性標準。

根據研調機構 TrendForce 預估，雲端服務供應商在 AI 伺服器及高階 AI 計算專案資本支出大幅增長，是未來主要推案方向之一，而整體 AI 伺服器市場規模預計將由 2024 年的 1,428 億美元，以超過 30% 的年複合成長率 (CAGR)，於 2030 年衝刺至 8,378 億美元。

面對伺服器單機櫃功耗持續攀升，以及液冷散熱技術成為標配的趨勢，東研信超龜山二廠實驗室具備的高壓直流供電檢測能力與液冷測試場域，精準切入 AI 供應鏈的核心需求。