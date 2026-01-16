鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-16 19:14

回顧 2025 年，在川普重返執政、關稅戰升溫及 AI 熱潮推動下，全球股市幾乎全面收高。展望 2026 年，凱基銀行建議投資人從產業、政策與市場數據面切入，掌握核心 M.A.K.E 四大關鍵因子，提前因應變化並布局資產。凱基銀行財富管理處資深協理廖亭亭建議，第一季可採「股六債四」配置。

凱基銀Q1全球投資市場展望：股六債四配置 留意M.A.K.E關鍵因子布局。(圖:凱基銀行提供)

股票方面，受惠美國經濟溫和擴張、企業盈餘與消費信心穩健，基本面良好，看好美國、中國、日本、韓國及台灣的 AI 供應鏈市場，產業則聚焦科技、工業、醫療健護與電力等循環與輪動題材。

MAGA：川普全力備戰選舉 強化掌控戰略資源

凱基銀行指出，川普政策焦點包括關稅判決、訪華潛在商機及《大而美法案》下的減稅措施，但共和黨於眾議院的席次仍具不確定性，川普式門羅主義也可能引發區域動盪。整體而言，2026 年川普將延續「讓美國再次偉大」(MAGA) 主軸，聚焦對選民「有感」政策，並強化對稀土、石油、銅等戰略資源的掌控，原物料與避險資產可望具備表現機會。

AI：AI 熱潮走向生態系 看好 AI 科技與電力相關的公共事業

AI 仍是 2026 年股市核心驅動力，需求將由算力擴展至電力與企業營運力，形成全球競逐的產業生態系，帶動實質生產力提升。針對 AI 泡沫疑慮，凱基銀行認為，可觀察 AI 資本支出與自由現金流比例，以及 S&P 500 預期本益比，兩項指標與網路泡沫時期仍有明顯差距，因此持續看好 AI 科技與電力相關公用事業。

K-Shaped：K 型經濟深化 消費者支出成美股核心動能

美國經濟呈現 K 型分化，高所得族群消費力道成為主要支撐。Moody’s 指出，美國前 10% 高收入家庭貢獻近半消費支出，資產增值帶來的財富效果抵銷部分低所得族群購買力下滑。在資金環境仍相對寬鬆下，美國消費與投資動能可望延續，凱基銀行持續看好美國市場表現。

Easing：美中政策寬鬆延續 緩解 AI 資本支出擴張