森崴能源子公司離岸風電工程損失擴大 前三季大虧121億元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-13 19:07

森崴能源 (6806-TW) 今 (13) 日公告最新財報，指出受到子公司富威能源承攬離岸風電二期工程影響，先予以認列損失，第三季稅後虧損 77.36 億元，加上上半年虧損 44.3 億元，今年前三季累計虧損高達 121.72 億元。

森崴能源子公司離岸風電工程損失擴大，前三季大虧121.72億元。(圖：森崴能源提供)

森崴能源指出，此次虧損係依會計準則，第三季也須將 2026 年工程費用估列反映於財務報表。認列後，第三季帳面虧損 77.36 億元，連同上半年虧損 44.3 億元，今年前三季累計虧損達 121.72 億元，待向業主追加確認後回補。森崴能源提到，公司淨值仍保有 48.69 億元，財務體質尚屬穩健。

森崴能源表示，其母公司正崴 (2392-TW) 與永崴投控 (3712-TW) 也將分別依持股 24.87% 及 44.16% 認列損失，強調正崴本業不受影響。

森崴能源說明，此統包工程合約金額為 565 億元，裝置容量 300MW，工程進度已達 94.68%，目前收到業主工程款為 398 億元，受到疫情與戰爭等因素影響，10 月獲主管機關第一階段核准工期展延 93.5 天。

此外，近年極端氣候變化，今年第三季有 39% 時間因天氣因素無法出海施工，現階段也因東北季風導致海象惡劣無法施工，剩餘工程將於 2026 年全數完成。

森崴能源提到，近年海事工程費用暴漲，根據 Rystad Energy 報告，台灣離岸風電專案的建置成本在 2020 至 2025 年間，顯著增加 20 至 40%，此數據資料基於該期間台灣主要風場的整體審查所得。

因此富崴能源目前積極與業主提出工程預算追加，雙方正在審核協商中，公司將全力維護股東權益。另外，森崴能源總經理胡惠森也因專案執行不利，向投資人道歉，並向董事會請辭獲准，由董事長郭台強暫代。

森崴能源第三季營收 88.5 億元，季增 30.23%，年增 1.66 倍；受到虧損影響，毛利與營業虧損較第二季擴大，也較去年轉負；稅後虧損 77.36 億元，較第二季虧損擴大，較去年同期轉虧，每股虧損 29.45 元。