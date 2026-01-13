鉅亨網新聞中心 2026-01-13 14:33

面對全球供應鏈的不確定性，日本政府正式啟動南鳥島稀土資源開發計畫，力爭實現關鍵戰略資源的國產化，不過開採稀土泥的成本，高達中國產稀土市場價格的數倍至數 10 倍。

日本海洋研究開發機構的探測船「地球號」於 12 日上午由靜岡市清水港鳴笛起航，前往小笠原群島南鳥島附近海域。此行不僅是為了測試深海開採設備的技術可靠性，更象徵著日本在經濟安全保障戰略上，朝向擺脫對單一國家資源依賴邁出的重要里程碑。

「地球號」這艘全長超過 200 公尺、配備高達 70 公尺鑽井塔的巨型探測船，預計將在南鳥島周邊日本專屬經濟區（EEZ）執行超過三週的現場作業。此次任務的核心目標是從水深約 6,000 公尺的海底採集富含稀土的海泥。

根據日本內閣府主導的「戰略性創新創造計畫」（SIP）規劃，若本次試採能成功確認回收設備在極高壓深海環境下的運作效能，將為 2027 年更大規模的實證試驗鋪平道路，最終目標是達成每日 350 噸的採集能力，並在 2030 年前後啟動商業化開採。

南鳥島海域的稀土資源具備高度的工業價值。初步探勘顯示，該海域含有高濃度的鏑、釹、釤等重稀土類，這些金屬是製造純電動車（EV）高效能馬達不可替代的關鍵材料；此外，海泥中也發現用於醫療設備、超導材料與發光二極管（LED）的釔與钆。

目前日本國內約 63% 的稀土供應源自中國，在當前地緣政治局勢日益嚴峻的背景下，建立穩定的國產供應鏈已成為日本政府的首要任務。相關研究指出，一旦面臨進口受阻，日本汽車與醫療產業每年可能面臨高達 2.6 兆日元的損失，將對國內生產毛額（GDP）造成顯著衝擊。

儘管前景可期，國產稀土開發仍面臨技術精煉與成本控制兩大難關。與陸地礦石不同，海底稀土泥雖然不含放射性物質，處理過程相對環保，但相關的提取技術目前仍處於基礎研究階段，且深海作業的高昂成本使得目前預估價格仍高出市場價格數倍甚至數十倍。

專家認為，南鳥島海域的開採應定位為長期戰略對策，短期內日本仍需透過增加澳洲等第三國進口與強化回收技術來緩解供應壓力。

此外，深海開採對海洋生態環境的潛在影響也引發國際關注。國際海底管理局（ISA）正積極研議相關開發規範，儘管日本是在其專屬經濟區內進行作業，未來的商業化進程仍需在開發與環保之間取得平衡，並符合國際社會的環保標準。