鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-16 09:31

毅嘉第四季單季營收金額 27.25 億元，合併稅前淨利 2.27 億元，稅後淨利為 1.85 億元，單季獲利來到 114 年全年度次高；而累積 114 年全年度營收 108.49 億元，年增 14%，合併稅前淨利 9.36 億元，稅後淨利為新台幣 7.52 億元，年增 6%，稅後每股純益 2.46 元，114 年全年度之營收及獲利同創近年新高。

毅嘉科技 114 年度第四季度營運，仍然延續前一季度的旺季走勢，在客戶需求之帶動下，單季合併營收來到 27.25 億元，單季毛利率 20%，產品組合轉佳較前一季度略增，整體獲利表現仍然維持在全年度高峰。

展望未來，毅嘉表示，將持續朝向全模組解決方案的領導供應商轉型，聚焦在智慧座艙、穿戴裝置、機器人、無人機、光通訊與散熱模組等產品應用領域開發

毅嘉提到，未來集團的轉型將逐步展現成效，而馬來西亞居林新廠聚焦在車用及光通訊產品，114 年也將投入營運貢獻集團營收，未來馬來西亞廠也將成為毅嘉集團的第二大生產製造中心，