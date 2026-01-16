鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-16 11:02

台美對等關稅從現行的 20% 調降至 15%，且不疊加最惠國待遇 (MFN)，藥華藥 (6446-TW) 因藥品銷美比重高，關稅調降無疑是利多，加上旗下 ET 藥證申請進展順利，激勵藥華藥今 (16) 日價量齊揚，一舉攻上漲停。

藥華藥今天早盤以 539 元開高走高，盤中衝上漲停板，鎖住 587 元，排隊委買單約 200 張，成交量則超過 7000 張。三大法人近日持續敲進藥華藥，本周連續 4 個交易日買超，合計買超 2646 張。

行政院副院長鄭麗君指出，台美對等關稅將至 15% 且不疊加最惠國待遇，與日本、韓國及歐盟等美國主要盟友同等的關稅地位。其中，在此關稅協議中，也提及學名藥將實施零關稅，使得藥品輸美占比高的藥華藥可望受惠。