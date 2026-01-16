鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-16 13:12

台灣櫻花 (9911-TW) 落實集團擘劃的「智」造藍圖，繼去年營收達 102 億元創新高後，今 (16) 日舉辦烏日北廠動土典禮。此為藍圖中的第二階段計畫，將透過製程整合強化生產綜效，全力衝刺 AI 油煙機與高階熱水器市占，櫻花指出，在對「櫥櫃」與「廚電」兩大核心引擎的升級拼圖，將為集團邁向下一個十年的成長奠定堅實基礎。 。

台灣櫻花今天動土典禮由董事長張永杰主持。張永杰強調，數字是昨天的成績，今天是全新的開始。去年逾 100 億元營收代表的是責任，櫻花必須歸零思考。張永杰並指出，神岡「起家厝」見證了品牌歷程，但舊廠腹地受限導致無效浪費。此次計畫落實資產活化策略，將原櫥櫃廠舊址拆除改建，目的在將分散的製程一條龍整合，大幅提升流線化生產效率與市場反應速度。

針對 2025 年引爆市場話題的「SAKURA AI NOW」系列新品，櫻花新廠將扮演關鍵後盾。櫻花指出，越是高階的智能產品，對硬體精密度要求越高。烏日北廠將透過自動化製程，大幅提升機體氣密性與工藝精度，確保硬體能完美承載 AI 感測技術。藉由產能與效率的挹注，櫻花將以「軟硬整合」實力帶動產業升級，助攻油煙機與熱水器年銷量朝 50 萬台邁進。

法人分析，櫻花按部就班落實 2023 年智造藍圖，隨著二期烏日廠斥資 8 億元改建案如期啟動，充分顯示營運之穩健。在兩大生產拼圖全數到位後，及結合全台大型品牌館的通路佈局，櫻花已從單純的製造商蛻變為整體解決方案提供者。這股融合後端精密智造與前端品牌體驗的獨特優勢，除確立了軟硬實力兼備的標竿地位，更構建出高競爭門檻，為集團下一個十年的永續發展奠定堅實基礎。