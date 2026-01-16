鉅亨網編輯林羿君 2026-01-16 11:11

台積電 (2330-TW) 法說會報佳音，週五 (16 日) 在台北股市跳空以 1,735 元開出，市值增至 44 兆 9,928 億元，雙雙創下歷史新高。高盛集團(GS-US) 將其台股目標價由 2330 元上調至 2600 元，並稱即使在高成本環境下，60% 以上的毛利率也可能成為新常態。

高盛分析師 Bruce Lu 等人在報告中稱，台積電董事長魏哲表示，AI 驅動的供需失衡仍未解決，先進製程產能依舊受限，強化了該行對供需缺口可能持續至 2027 年的判斷。該行在 15 日將台積電維持「堅定買入」評級。

‌



台積電預計今年資本支出金額高達 520-560 億美元，大幅超越市場預期的中位數 480 億美元、甚至是高標 500 億美元，顯現公司對 AI 基礎建置的支持；台積電此次資本支出大幅超預期，也可望為廠務工程業者營運注入強心針。

台積電還將長期毛利率目標從之前的 53% 以上提高到 56% 以上，這得益於強於預期的生產力和成本改善，抵消了海外晶圓廠擴張和成本增加帶來的稀釋效應。

財務長黃仁昭強調，儘管台積電資本密集度持續上升、海外晶圓廠與新節點初期生產將短期稀釋公司毛利率，但公司仍有能力在完整景氣循環中，維持 56% 以上的毛利率。

針對 AI 泡沫的疑慮，魏哲家重申「AI 需求是真的」，AI 相關應用的結構性成長正處於初期階段，過去幾個月親自與客戶、客戶的客戶深度溝通，發現 CSP（雲端服務供應商）需求產能強烈的訊號 ，他還特別跟過去這些客戶確認財務狀況，發現他們非常富有，聽起來比台積電還有錢，對需求毫無疑問。