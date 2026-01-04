鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-04 11:16

機器人視覺及智慧城市光學概念股佳能企業 (2374-TW) 在市場需求湧現同時，佳能營運也正向，佳能擬加碼投資 1500 萬美元 (約新台幣 4.65 億元) 投資生產線布局，同時，2026 年也有籌資規劃，公司並送件計畫以發債。及辦理現增自市場籌資約 10 億元。

佳能的此一籌資案爲繼今國光 (6209-TW) 之後的另一光學元件廠哭籌資案，籌資內容包括擬發行無擔保可轉換公司債面額 3 億元及辦理現增發行 1.2 萬張現增股籌資 7 億元，估自市場籌資約 10 億元，主辦券商爲凱基證券。

佳能擬辦理現增案 1.2 萬張現增股，暫訂現增股以每股 58 元發行。

佳能 2025 年業績挺升，2026 年第一季營運展望也正向。

在關稅議題與匯率等不確定因素正逐漸收斂下，佳能認為， 2026 年的業績一定會優於今年，就近期業績而言，2025 年第四季營收將優於第三季 27.43 億元，同時，2026 年第一季業績走向確立，也可望優於 2025 年第一季的 14.92 億元表現。

同時，佳能在繼調整中國東莞、北越與台灣三地的製造廠區配置，2022-2025 年間已進行設備更新，已累計投資達 4500 萬美元後，將再加碼 1500 萬美元的資本支出，進一步更新生產設施增進生產效率。

佳能近期多項業務布局進展顯著，包括地圖影像縫合專案已完成設計；車隊管理專案規格已定，預計明年第三季出 貨；機器手臂協作感測模組將於今年第四季出貨，同時準備無人機相關配件預計明年第二季開始量產，而機器手臂產品則將於明年第一季進入生產準備階段。

同時，發展重點則包括新機構材料的保護技術，將採用特殊體建與導電材質，開發人工觸覺領域的前期應用；針對現有中階相機客戶的需求，光學影像與電子影像穩定的混合演算法正在開發中；音訊部分的 AI 功能開發則著重於多項重點，包括機構聲道消除、自動對焦馬達噪音抑制、人聲強化與環境聲增強。

佳能企業未來發展上四大重點包括，市場穩健成長：持續深耕日本，擴張產量與出貨，積極開發美國與歐洲區域，爭取歐美大型客戶專案在 2025-2027 落地。同時，精準技術研發：專注光學影像、聲音辨識及機器人視覺與機械手臂技術，加速專案導入。

佳能企業 2025 年第三季營收 27.44 億元，毛利率 24.7%，季減 3.4 個百分點，年減 5.55 個百分點，稅後純益達 2.85 億元，每股純益 0.89 元。2025 年 1-9 月營收 65.7 億元，毛利率 65.98%，年減 2.03 個百分點，稅後純益 4.88 億元，年增 12.35%。每股純益 1.52 元。