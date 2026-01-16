鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-16 10:11

半導體供應鏈長鞭效應發酵 這幾檔ETF今年來漲逾10%領跑大盤。(圖：shutterstock)

進一步觀察，台股的 00904、00927，主要聚焦在記憶體族群，以及台積電設廠概念股；至於海外的 00911、00941，則鎖定半導體材料與設備廠，如全球微影曝光設備大廠艾斯摩爾 (ASML)、蝕刻設備龍頭科林研發 (Lam Research)、應用材料等企業，雖略有不同，但明顯都偏向半導體上游供應鏈。而這些半導體主題 ETF，近期也都陸續創下歷史新高價。

‌



00941 經理人葉松炫表示，這種資金輪動的現象，反映出半導體供應鏈的長鞭效應正在發酵。在 AI 浪潮初期，雲端巨頭為了在軍備競賽中不落居下風，競相搶購所謂的「鏟子」，也就是 GPU，因此輝達與台積電最先受惠。然而，處於供應鏈最末端的設備商，必須等到產能利用率突破臨界值，且確認長期訂單無虞後，才會願意擴產。由於設備從下單到交機驗收需 1 至 2 年，其訂單將反映在合約負債上，獲利實際納入財報時間點都會有滯後的現象。

但滯後的意思，代表「不是不到，只是時候未到」。隨著台積電 2 奈米製程開始量產，以及美光的記憶體大廠的高頻寬記憶體 (HBM) 產能缺口仍大，這些剛性需求已經轉化為設備廠的積壓訂單，確保在未來一兩年將邁入營收高峰期。而在這波由庫存回補與技術轉型帶動的的超級循環週期中，投資人若想精準掌握上游爆發紅利，挑選合適的 ETF 至關重要。

葉松炫表示，台股的半導體 ETF 多以台積電或 IC 設計公司為主要成分股，而 00941 是目前市場上少數直接鎖定「設備」與「材料」兩大上游關鍵領域的海外半導體 ETF。其成分股涵蓋 ASML、科林研發，以及掌握關鍵化學品與氣體的日本材料大廠。當市場確認半導體資本支出落地時，00941 這類純度高的上游半導體 ETF，有機會能完整吃到設備股業績斜率陡峭上升的紅利。