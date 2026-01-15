鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-15 17:21

上市超過 22 年的元大台灣 50(0050-TW) 2025 年席捲台股 ETF 市場，獲得廣大投資喜愛，淨值、規模大豐收，定期定額熱度同步飆升，據投信投顧公會資料，0050 於 2025 年 12 月單月定期定額金額突破 70 億元、累積全年扣款金額近 500 億元，較 2024 年翻倍成長；海外股票型 ETF 也由具市值特色的富邦 NASDAQ(00662-TW)、元大 S&P500(00646-TW) 獲定期定額族青睞。

據投信投顧公會統計，2025 年台股、跨國股票型 ETF 定期定額由具長期成長潛力的市值型商品稱霸，0050 全年定期定額 494 億元、12 月單月突破 70 億元均創歷史新高，位居亞軍的富邦台 50(006208-TW) 全年定期定額 262 億元。

‌



跨國投資 ETF 方面，則以美股指數標的領先，00662、00646 與統一 FANG+ (00757-TW) 全年分別獲 27 億元、28 億元與 32 億元定期定額流入。

法人分析，2025 年在 0050 調降費用率、分割股價及大漲逾三成帶動下，投資人已認知高配息不等於高報酬，長期投資更應該選擇市值型 ETF。0050 投資人數、淨申購金額領先市場，象徵長期紀律存股指標的定期定額，更從 2024 年的 228 億元翻倍成長至 494 億元，每月人均扣款金額從 2024 年的 8186 元成長至 9995 元。