寒風下機坪長談引關注！加拿大總理睽違近十年再訪中國 專家：背負龐大經濟使命而來

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-16 12:30

時隔近十年，加拿大總理專機近日降落在北京首都國際機場，零下三度的嚴寒中，加國總理卡尼與前來迎接的中方代表在機坪旁交談許久，這一景象引發網友廣泛討論，有網友調侃說寒風都擋不住雙方要談完正事的決心，似乎暗示著此行不尋常。

寒風下機坪長談引關注！加拿大總理睽違近十年再訪中 專家：背負龐大經濟使命而來（圖：Shutterstock）

自 2016 年時任總理的杜魯道訪中後，中加高層互訪基本上處於停滯狀態，雙邊關係因貿易摩擦、政治誤解及外部因素干預而陷入低谷。卡尼此行被視為破冰之舉，旨在打破長期存在的隔閡，為兩國關係注入新動力。

分析人士認為，卡尼此訪與加拿大國內經濟壓力密切相關。作為資源型經濟體，加國高度依賴農產品和礦產品出口，而中國作為全球最大消費市場之一，是其重要貿易夥伴。

過去幾年，受雙邊關係緊張影響，加國龍蝦、油菜籽等商品對钟出口面臨高關稅、檢疫標準提高等障礙，導致相關產業嚴重受損，農民和出口商普遍呼籲政府改善對中關係。

此外，美國近年推行的貿易保護政策也讓加拿大感到不​​安。卡尼政府顯然意識到，過度依賴美國市場存在巨大風險，需要拓展多元化貿易管道，中國成為最現實的選擇。

值得注意的是，在卡尼抵達前，北京當局已透過一系列動作釋放善意。中國財政部副部長廖岷會見了加拿大前總理克雷蒂安，明確表示願重啟中加經濟財金戰略對話機制。該機制是兩國協調宏觀經濟政策、促進金融合作的重要平台，中方的積極表態為卡尼訪中行奠定了務實基調。

根據外媒報道，中國正考慮放寬對加拿大油菜籽的進口限制，這對加國農業大省來說無疑是重大利多。油菜籽產業是加國中西部地區的經濟支柱，涉及數萬農戶的生計。若中國恢復或擴大進口，將有效緩和庫存壓力，提振相關產業鏈，為地方經濟帶來實質援助。

不過，中方的合作意願並非無條件的。在表達善意的同時，中方也明確要求加國取消先前跟隨美國對中國鋼鐵、電動車等產品加徵的歧視性關稅，強調應基於規則進行公平競爭，尤其是在新能源汽車領域，中國車廠的技術優勢明顯，若加國持續設置非關稅壁壘，將阻礙兩國經貿合作的深入發展。

從更宏觀的角度來看，卡尼訪中不僅關乎雙邊關係，更可能成為全球格局變化的訊號。

作為美國的傳統盟友，加國開始更多考慮自身經濟利益，這種務實主義傾向可能削弱美國構建的對中「包圍圈」。當美國政策充滿不確定性時，其盟友的綜效正在減弱。

當然，中加關係的全面回暖仍面臨許多挑戰，包括歷史遺留的互信問題、價值觀差異及美國可能的施壓，但卡尼此訪至少為雙邊關係改善創造條件，也為其他美國盟友處理對中關係提供了參考。