鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-09 17:00

對加拿大民眾來說，昔日購買美國零食、前往美國旅行是生活中再平常不過的事，但自美國總統川普上任以來，這些稀鬆平常的事發生徹底轉變。

這一切源自於美國總統川普多次聲稱要將加拿大變成美國第 51 州的言論，以及對加拿大出口商品加徵關稅的政策。

加國安大略 54 歲省民眾 Lisa McBean 說：「我們受夠了，為什麼要犧牲我們的利益，讓你們再次偉大？」

她的選擇不是唯一例子。過去一年，加國民眾因不滿川普的主權言論和經濟施壓，掀起了廣泛的抵制行動。這場起初突然爆發的愛國情緒，如今已演變為涵蓋 4100 萬人口的全國性社會與經濟常態。

從日常消費的品牌偏好、度假目的地的選擇，到政治投票傾向，加國的行為模式正在重塑。

民調顯示，這種轉變短期內難以逆轉。蒙特婁民調機構 Leger 執行副總裁 Steve Mossop 指出，加國立場始終堅定，最令人意外的是，他們堅決以任何形式拒絕支持美國。如今，「手肘抬高」這個源自冰球運動的術語，已成為加拿大人對抗美國壓力的標誌性口號。

美加關係的根基正面臨考驗。美國人口普查局數據顯示，2025 年加拿大是美國第二大貿易夥伴，但經濟學家警告，傳統盟友關係已岌岌可危。剔除疫情特殊時期，去年加國自美進口商品的佔比跌至歷史低點。

溫哥華不列顛哥倫比亞大學經濟學教授 Michael Devereux 說：「我們曾視美國為強大可靠的盟友，但過去一年這種信任已嚴重受損。」

加國央行數據印證這一變化，自去年初起，加拿大人逐步減少購買美國食品，在零售商和酒類專賣店引導下，本土品牌消費比持續上升。

加國央行研究人員指出，這是貿易緊張直接引發的國民經濟結構性調整，可能影響通膨水準與 GDP 組成。

抵制甚至延伸到商業品牌。多倫多「大美式按摩」連鎖店總裁 Nazir Lalani，在使用 25 年美國相關名稱後，正考慮徹底去除品牌中的美國元素。「世紀之交時，帶美國標籤的東西在加拿大很受歡迎，現在完全相反了。」

這種轉變背後，是川普高調宣稱要「經濟施壓」迫使加國併入，甚至將加拿大總理稱為「州長」的舉動。儘管白宮官員強調「將憑經濟實力維護美國利益」，並指加國逾五分之一經濟依賴對美出口，但信任裂痕已難以彌合。

政治層面，去年卡尼當選加國總理，被視為對川普干涉主權的全民回應。卡尼曾任英國央行總裁，今年 1 月在達沃斯論壇的演講普遍被解讀為對美國政策的駁斥。近期卡尼也完成全球訪問，與多國領導人強化貿易聯盟，卻唯獨未訪美國。

數據進一步反映變化，截至今年 1 月，加拿大人自美返程航空出行量年減近 18%，飛往亞利桑那、佛州等避寒地的座位數減少 11%，且自駕從美入境加拿大的數量下降近 27%。

加拿大皇家銀行助理首席經濟學家 Nathan Janzen 表示，加國國內旅遊消費正顯著增加。

旅遊機構數據顯示，今年 1 月加拿大人在美國山區景點預訂量暴跌逾 45%。佛蒙特州傑皮克度假村總經理 Steve Wright 感嘆，往年擠滿山峰和學校旅行團的景像已經消失，加拿大冰球隊也不再參賽。

安大略省辦公室經理 Deborah Marin 賣掉佛州第二套房，轉而選擇國內旅行或哥斯大黎加度假，甚至邀請弟弟來加國而非自己前往亞特蘭大。「