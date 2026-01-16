川普觀察伊朗動態 美軍確認至少一艘航母同步轉向中東 一週後抵達
鉅亨網編譯許家華
隨著美國與伊朗之間的緊張局勢升高，至少一艘美國航空母艦正朝中東地區航行。福斯新聞週四 (15 日) 引述軍方消息人士指出，美軍已確認相關部署行動，但目前尚未公開具體航艦名稱。
報導指出，可能前往中東的航艦包括目前位於南海的「亞伯拉罕．林肯號」航艦，或是本週稍早自維吉尼亞州諾福克與加州聖地牙哥出港的兩艘航空母艦之一。相關航程預估至少需要一週時間，實際抵達時間將視行動調整而定。
美軍消息人士透露，除航艦外，未來數天至數週內，美國還將自空中、地面與海上部隊調派更多軍事資產進駐中東地區。相關部署目的在於，若總統決定對伊朗採取軍事行動，能即時提供多元且可行的軍事選項。
官員形容，這一系列行動屬於「兵力部署整備」（setting the force）的一環。一名消息人士指出，若軍事行動獲得授權，「這次將有所不同，將更具進攻性」。軍事規畫人員目前正依據伊朗未來數日的行動走向，擬定多套應變方案。
此外，美國亦預計向中東地區部署飛彈防禦系統，以強化對美軍基地及以色列的防護能力，防範潛在的報復或升高衝突的風險。
在外交與政治層面，美國總統川普週三表示，他已接獲通報，伊朗在鎮壓全國性抗議行動期間的殺戮情況正在減少，並認為目前並無進行大規模處決的計畫。相關說法顯示，美方正同時觀察伊朗內部局勢與區域安全情勢的發展。
- 美股強，台股更悍！主動選股力求超額報酬！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇