鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-16 02:02

據《商業內幕》周四（15 日）報導，儘管美國總統川普提出多項降低生活成本的方案，但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）認為，有一項措施比川普目前提出的任何方案都更有效：恢復歐巴馬時代的消費者監管機構。

川普提出了從房貸利率、信用卡債務到能源成本的多項解決方案。但克魯曼認為，這些都比不上一個川普能輕鬆做到的動作，那就是恢復 CFPB。

CFPB 是歐巴馬政府在 2008 年金融海嘯後成立的監管機構，主要職責是監督銀行業、限制信用卡高利率和過高的滯納金等濫收費用，保護消費者權益。

川普政府認為該機構過度監管、妨礙市場運作，透過削減預算、裁減人力、重新任命領導層，以及撤銷拜登時期制定的部分規範來削弱其功能。更簽署行政命令，要求國會停止撥款給 CFPB，使該機構面臨資金耗盡、實質停擺的危機。

克魯曼在 Substack 發布的分析文章中指出，恢復 CFPB 的完整功能將立即幫助背負信用卡債務的美國人，以及許多其他陷入困境的美國家庭。

「無需立法，因為 CFPB 是依法設立的，」他說，「如果川普真想設定信用卡利率上限，他應該跨黨派合作，在民主黨支持下通過立法。」

克魯曼表示，政府介入該產業有充分理由，這樣的舉措將直接惠及美國消費者。

「純粹從經濟學角度來看，政府介入透過降低信用卡利率來保護消費者是有充分理由的，」他寫道。他也強調，終結過高滯納金等濫收費用的做法，同樣有其必要性。

不過，克魯曼對利率上限好處的看法，與其他金融專家的觀點相左。穆迪分析公司首席經濟學家 Mark Zandi 近期告訴《商業內幕》，該計畫可能導致許多借款人（特別是中低收入家庭）更難取得信用。