鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-14 15:40

美國總統川普近期針對銀行業獲利最豐厚的信用卡業務發起猛烈攻擊，引發華爾街金融巨頭們一邊私下憤怒抗議，一邊緊急研議應對方案。

川普突襲華爾街 要求信用卡利率降至10% 大銀行緊急研議反擊策略(圖:shutterstock)

川普在社群媒體上公開要求，信用卡放貸機構應將利率上限設為 10%，為期一年。隨後他更進一步呼籲立法者支持《信用卡競爭法案》(Credit Card Competition Act)，該跨黨派法案鎖定銀行與支付公司每年從商店端收取的近 2000 億美元刷卡手續費。

面對川普的強硬態度，銀行高層正試圖尋求折衷方案。據知情人士透露，部分高層考慮推出上限 10% 的特定信用卡產品，或是向客戶提供臨時性的利率減免優惠。有分析建議，銀行可以參考國會為軍職人員設定的 36% 總貸款成本上限 (含利息與費用) 作為基礎，進行擴大適用的討論。

然而，若這些軟性手段無效，銀行業也準備啟動傳統的對抗模式，包括激進的遊說活動、針對消費者的廣告宣傳，甚至是法律訴訟。

摩根大通 (JPM-US) 財務長 Jeremy Barnum 明確表示，「所有方案都在討論桌上」，並警告實施利率上限對消費者與經濟都非常不利。分析師預測，一旦 10% 的利率上限全面實施，將可能抹除銀行在該領域的所有獲利。銀行界擔心，這將導致信用評分較低的次級借款人無法獲得信貸服務，並對小型企業、航空業及整體經濟造成連帶損害。

由於川普宣稱，若銀行不在 1 月 20 日前大幅降息，將被視為違法，這讓即將公布 2025 年財報的各大銀行面臨巨大的輿論與市場壓力。

在法律層面上，市場仍對川普如何合法執行此上限存疑，且白宮尚未提出正式提案。根據《多德 - 弗蘭克法案》(Dodd-Frank Act)，消費者金融保護局 (CFPB) 被禁止設定「高利貸限額」，且川普去年已對該監管機構進行了裁撤。