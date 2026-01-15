鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-01-15 18:10

鴻海 (2317-TW) 宣布，旗下研究院透過 AI 輔助開發新穎前瞻鈣鈦礦材料技術，大幅提升鈣鈦礦太陽能電池的穩定性與量子點發光效率，為再生能源與光電應用注入強大動能。

鈣鈦礦太陽能電池具備高轉換效率、低溫製程與可撓、可透明等設計彈性，能以較低成本實現大面積製造，並可與矽電池形成高效率疊層結構。這些特性使其在太空與低軌衛星、再生能源、建築整合型太陽能、車用電子、物聯網等產業具備廣泛應用潛力，對能源轉型與永續發展具有重要影響。

此突破首先由鴻海研究院半導體所攜手陽明交大相關研究人員共同完成鈣鈦礦量子點與電漿子奈米粒子整合技術，實現光致發光性能提升；本次研究成果不僅發表於《Nanoscale Advances》頂尖期刊，更獲選為 2025 年論文獎得主。

此外，鴻海研究院半導體所與香港城市大學研究團隊合作，開發新穎技術以穩定鈣鈦礦太陽能電池，延續鈣鈦礦材料技術的基礎，透過 AI 輔助實現量子點發光增強與太陽能電池穩定策略，有效抑制材料降解，提升長期穩定性與光電轉換效率。

相較於傳統方法，此技術操作更簡便、成本更低，並支援高效能再生能源與光電應用，為綠色科技、人工智慧及永續發展提供高效、低功耗解決方案，大幅降低了系統複雜度與能耗，為產業應用帶來更具競爭力的架構。最新研究論文已獲全球權威期刊《Advanced Energy Materials》正式接受。