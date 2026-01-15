鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-15 18:53

三商美邦人壽 (2867-TW) 公布 2025 年財報自結數，全年稅後純益為 11.8 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 0.2 元。去年上半年在配合主管機關發布的準備金暫行措施，與額外增提外匯價格變動準備金後，已有效減緩台幣升值之影響；公司匯率避險策略採取彈性調節避險部位，2025 年避險成本較 2024 年下降 53.9 億元。總資產達 1.66 兆元，較 2024 年底成長 2.1%。三商壽與玉山金 1/23 將各自召開股東臨時會，討論併入玉山金的股份轉換案。

受惠於 AI 基礎建設需求旺盛，加以聯準會啟動降息，資金面趨寬鬆，市場氣氛樂觀，有效帶動美股與台股大漲，三商壽適時調節持股配置，實現部分資本利得，使得權益類資產獲利較 2024 年增加 38.2 億元。此外，下半年因台幣兌美元轉為貶值，該公司進一步強化外匯價格變動準備金積累，截至去年底，外匯價格變動準備金已達 369.6 億元，較 2024 年增加 246.8 億元，已明顯提升抵禦匯率波動並穩定帳面獲利與淨值的能力。

三商壽 114 年新契約保費收入 (FYP) 達 356.7 億元，初年度等價保費 (FYPE) 為 84 億元，分別年成長 11% 與 6%，其中投資型商品 FYP 占率達 86%，持續為該公司提供業績成長動能。此外，利率變動型壽險 FYP 亦較 2024 年大幅成長 73%，顯見利率變動型商品推廣頗具成效。三商壽表示，將持續推出各類健康險及傷害險新商品，可望提升整體銷售業績與市場競爭力。

三商壽新版資本強化計畫及增資承諾書已獲主管機關核准，並已依規定向主管機關提出經董事會通過之選擇性過渡措施申請報告，面對首年上路的會計新制，公司將著重於優化資本管理結構，落實強化經營韌性與風險調節能力，聚焦投資型商品及積極推廣保障型商品的商品策略，達成穩健接軌的目標。