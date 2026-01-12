鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-12 18:23

國泰金控 (2882-TW) 今 (12) 日公布 2025 年 12 月自結稅後淨損 8.5 億元，全年稅後純益 1079.9 億元，EPS 7.08 元，若排除提列外匯價格變動準備金 217.5 億元一次性影響，國泰金單月稅後純益達 165.5 億元，創歷年同期新高，全年稅後純益 1253.9 億元，則為歷史次高。2025 年主要子公司獲利表現亮眼，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信全年獲利皆創歷史新高紀錄。

國泰人壽 12 月稅後淨損 32.4 億元，全年稅後純益達 565.5 億元，其中因適用責任準備金計提基礎調整暫行措施，需額外提存全年稅前盈餘 30% 約 217.5 億元至外匯價格變動準備金，若排除前述額外提存的影響，單月稅後純益 141.6 億元，創歷年同期新高，全年稅後純益達 739.5 億元，創歷史次高，獲利表現亮眼。

國壽全年新契約 CSM (Contractual Service Margin) 逾 900 億元，再創佳績。12 月初年度保費 (First Year Premium) 及初年度等價保費 (First Year Premium Equivalent) 分別為 248 億元及 70 億元，維持強勁增長動能。2025 年以來儘管金融市場波動上升，但在投資績效與保險本業同創佳績下，帶動全年營運繳出亮麗成績單。

12 月在 Fed 再次降息及宣布啟動購債，支撐風險情緒小幅回升，同時台股在 AI 與半導體權值股帶動下持續走揚，國泰人壽掌握波段操作，伺機實現資本利得，並在經常性收益貢獻下，整體獲利表現亮眼。此外，台幣單月貶值，有利外匯價格變動準備金快速累積，加計年底額外提存後，截至 12 月累積餘額逾 1100 億元，有助進一步強化外匯波動抵禦能力，有效管理外匯風險。

國泰世華銀行 12 月稅後純益 17.6 億元，全年稅後純益 435.1 億元，年成長 13%，連續五年創新高。受惠放款成長及資金成本控制得宜，全年淨利息收入呈雙位數增長。2025 年以來，保險與基金等財富管理商品銷量佳，信用卡簽帳金額穩定成長，聯貸收入增加，全年淨手續費收入持續表現亮眼。主力信用卡產品 CUBE 卡新戶增加，累計流通卡數超過 600 萬張，動卡率表現良好。截至 12 月底逾放比率為 0.15%，備抵呆帳覆蓋率為 1060%，資產品質維持穩健。

國泰產險 12 月稅後純益 1.4 億元，全年稅後純益創新高達 37.6 億元，年成長 42%。業務方面，持續提供符合客戶需求之商品，積極累積客戶及業務基盤，12 月簽單保費 35.2 億元，全年簽單保費達 395.3 億元，年成長 8%，車險及工程險累計簽單保費分別年成長 6% 及 40%。