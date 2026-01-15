鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-15 11:23

玉山金的華麗轉身！將併三商壽打造「蓄水池」 翻轉銀行單核心宿命。(鉅亨網資料照)

壽險接軌新制、體質改善 玉山金推進全方位金融布局

‌



玉山金控指出，壽險業具備獨特的「長天期資產」與「穩定資金來源」優勢，能扮演金融服務的「蓄水池」，強化金控在面對景氣循環時的韌性。因此，缺乏保險平台將使金控的中長期成長動能受限。

玉山表示，此次併購三商壽，不僅是為了取得牌照，更是看準壽險業進入 IFRS 17 與新一代清償能力標準接軌的關鍵轉折點。隨著主管機關推動制度精進、避險成本結構改善，壽險業體質正朝健康化發展，此時切入正是掌握產業重整的戰略良機。

「玉三併」千萬客戶、通路互補 有助發揮銀保協同效益

在營運綜效上，順利合併後，集團客戶基礎與通路能力將同步擴張，玉山目前擁有約 800 萬名個人客戶，加上三商美邦人壽的 250 萬名顧客 (共計 430 萬張保單)，扣除重複客群後，總客戶規模將逼近 1000 萬人。

玉山 140 個分行據點與三商壽 257 個通訊處，可望形成更完整的服務網絡與接觸點。專業人才整合方面，三商壽旗下約 8600 名保險營業員，將與玉山銀行的通路機制深度結合，發揮「銀保協同」效益，滿足客戶跨產品、跨週期的金融需求。

玉山金控明確設定目標，計畫在三年內優化三商壽的體質，並聚焦在保單設計、資產負債管理 (ALM) 及資本管理三大核心面向。

嚴守「ARM」財務紀律 玉山獲利新高支應壽險增資需求

財務實力方面，玉山金控 2025 年自結稅後純益達 342.9 億元，年增 31.5%，創下歷年新高，EPS 為 2.12 元，強勁的獲利表現將成為併購後最穩固的財務後盾。

針對投資人關心的風險控管，玉山金控強調會秉持 「ARM」原則審視此併購案，強調治理品質與股東權益。其中，Affordable(負擔得起)，確保在支應壽險增資需求下，仍能維持穩定的現金股利發放能力；Reasonable(合理) 聚焦換股比率與非價格條件須具市場可接受性；Manageable(可管理) 則強調金控須具備有效融合標的、推進治理與經營改善的能力。

公司治理方面，玉山亦強調將維持專業經理人制度、堅守誠信正直與高標準治理。

由「銀行單核心」走向「多引擎平台」 推進亞洲戰略布局