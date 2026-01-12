鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-12 23:42

國內六大壽險 2025 年獲利成績單正式出爐，全年合計稅後純益達 1583.34 億元。儘管下半年受惠於台美股市走強及台幣回貶，有利匯兌收益與資本利得實現，但因適用「責任準備金計提基礎調整」暫行措施，業者須將稅前盈餘之 30% 額外提存至外匯價格變動準備金。此舉致使 12 月單月合計帳面虧損達 104.04 億元，光是國泰與富邦人壽兩大龍頭便合計增提近 500 億元；新光人壽則因全年呈現淨損，無需參與此次增提。整體而言，雖新制造成 12 月獲利數字波動，但業者透過精準實現股債利得，仍維持穩健的年度表現。

國泰人壽 12 月稅後淨損 32.4 億元，2025 年稅後純益達 565.5 億元，其中因適用責任準備金計提基礎調整暫行措施，需額外提存全年稅前盈餘 30% 約 217.5 億元至外匯價格變動準備金，若排除額外提存影響，單月稅後純益 141.6 億元，創歷年同期新高，全年稅後純益達 739.5 億元，創歷史次高，獲利表現亮眼。去年新契約 CSM 逾 900 億元，再創佳績。

國壽指出，由於台幣 12 月貶值，有利外匯價格變動準備金累積，加計年底額外提存後，截至 12 月累積餘額逾 1100 億元，有助進一步強化外匯波動抵禦能力。12 月淨值比逾 9%，RBC 亦遠高於法定標準，整體資本水準維持強健。

富邦人壽 12 月稅後淨損 51.1 億元，累計全年稅後純益 625.5 億元。單月虧損主因 2025 年 6 月申請適用「責任準備金計提基礎調整」法規，依主管機關函令規定，應就 2025 年度稅前盈餘之 30% 一次性提存外匯價格變動準備金 281 億元，可強化因應匯率風險的韌性，若排除此影響數，則富邦人壽單月合併稅前盈餘約為 210 億元。若排除全年提列外價金影響數 (不包含申請收回責任準備金轉列外價金金額)，富邦人壽擬制性合併累計全年稅前盈餘約 1200 億元。

富邦人壽表示，當月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得、基金配息收入。截至 12 月底淨值比率逾 10%，RBC 逾 400%，整體資本水準維持良好。

南山人壽 12 月稅後淨損 25.97 億元，累計全年稅後純益 289.69 億元，年減 31.77%，EPS 為 1.97 元。

南山人壽指出，去年 12 月保險本業表現穩健，以高保障型商品、投資型年金商品為銷售主力，並持續推出符合國人醫療照護需求商品，帶動整體醫療險商品業績，當月合併新契約保費為新台幣 74 億元，累計全年度合併新契約保費約 930 億元，年成長逾 10%。

新光人壽 12 月合併稅後純益 12.3 億元，7/24~12/31 累計稅後純益 56.8 億元，若加計 7/24 前的損益為淨損 264.1 億元。公司指出，在經常性收益的挹注下，且受惠於大盤上漲，公司去年底適時實現資本利得。由於新壽全年呈現淨損，因而不必另外增提外價金。

凱基人壽提列外匯價格變動準備金 59.2 億元，使得 12 月稅後虧損 3.51 億元，累計全年度獲利 158.25 億元。凱壽延續保單銷售動能，12 月傳統型外幣保費創下年度單月新高，投資型保單熱銷，帶動當月新契約保費收入年成長率八成，累計全年度新契約保費年成長率超過三成。