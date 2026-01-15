鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-15 15:23

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2025 年 12 月分數與前月近乎持平而為 38.7 分，年底預售大案進場持續激勵供給，但買氣依然冷回應，燈號維持衰退的黃藍燈。

在 2025 年 12 月的住展風向球六大構成項目呈現「二升、二降、二平」，預售屋推案量、新成屋戶數上升，來客組數、待售建案數分數下滑，成交組數、議價率持平。

‌



住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，2025 年 12 月預售案量接力前月年底推案潮，不論是出於延推拖不下去，或是品牌優勢無所畏懼，拉升總推案量達 900 多億元，為今年單月表現最佳，比前月再增 100 多億元，指標案有預估總銷 300 億元的新北市新莊副都心的興富發 (2542-TW) 商辦案，以及永和區知名大陳義胞都更案也有約 250 億元案量，達百億元量體的還有泰山區塭仔圳重劃區的寶佳建設新案，輔以桃園市的平鎮區、楊梅區二線地帶也公開兩案達 40-50 億元總銷金額。

同時，2025 年 12 月的北台灣新成屋市場供給也走高，比前月增百餘戶，但也僅 300 多戶，台北市大同區、新北市中和區各有推出 40 多戶的新案就為指標，氣勢不算強，先建後售產品大多按照規畫登場，要是今年就得亮相則更受限貸款狀況而難有佳績，不得不推始讓量能有所起伏。

同時，2025 年 12 月在需求面銷況慘澹依舊，整體追蹤指標建案每平均來客組數、成交組數各為 12.3 組與 0.9 組，五成的比例出現單周不到 10 組的賞屋組數，或是單周交易掛蛋窘況，眼下除了知名建案、新開案有個案表現外，在議價率仍在一成以內所代表的房價未明顯下滑。

陳炳辰指出，2025 年新建案市場寫下悲劇完結篇，新的一年雖有不少機會，如央行打房態度不再過度強硬、降息趨勢，或是選舉因素的房市政策牛肉，和股市過熱的獲利了結轉向房地產，但都不算直接性利多。