〈房產〉官方提解決土方方案 吳國寶：鬆綁要「說得到、做得到、落得下」
鉅亨網記者張欽發 台北
為解決土方之亂，國土署今 (14) 日說明並提出 4 大方案，協助地方政府解決土石方處理問題，包括擴增最終去處、設置臨時暫置場、簡化土石方運送流程及，開放小貨車裝載砂石土方得申請裝置 GPS。對此，台灣省不動產建築開發商業同業公會理事長吳國寶指出，制度鬆綁必須「說得到、做得到、落得下」。
吳國寶指出，業界日前集體發聲已發揮實質效果，政府相關單位已正面回應並高度重視產業實務困境，顯示雙方溝通正朝正向發展。同時，營建剩餘土石方並非單一縣市或個案問題，而是涉及公共工程、民間建案、港區填築及跨縣市運輸的系統性課題。過往因法規僵化、流程繁複，不僅推升營建成本、延宕工期，也增加非法棄置風險，對產業發展與環境管理皆非良性。
他表示，國土管理署此次提出的方向，包括簡化土石方運送與申報流程、放寬可直接利用之土石方不必進入土資場加工、擴增最終去處與臨時暫置場，以及跨部會與地方政府協同處理土方去化問題，都回應業界長期關切的核心痛點。
吳國寶強調，產業界支持政策改革，也願意配合制度調整，但關鍵在於政策必須能真正落地執行，而非僅停留在宣示層次。而進一步提出的建言包括，流程簡化須明確且一致。中央既已宣示鬆綁，國土署應儘速公布統一、清楚的作業指引，協調地方政府同步調整，避免中央放寬、地方仍以舊制卡關。
同時，他建議土方最終去處擴增需有具體時程與量能，包括港區填築、公共工程需土、合法土資場與暫置場，應清楚揭示可收容量與啟用時程，否則難以實際紓解土石方堆置壓力。同時，管理應回歸風險分級與效率治理。在強化 GPS 管理、防杜非法棄置的同時，應同步放寬高經濟價值、可直接利用之土石方，讓守法業者運作順暢、違法行為無所遁形。
- 從四大面向掌握原物料的長線投資機會
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告