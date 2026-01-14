〈房產〉官方提解決土方方案 吳國寶：鬆綁要「說得到、做得到、落得下」

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-14 18:30

為解決土方之亂，國土署今 (14) 日說明並提出 4 大方案，協助地方政府解決土石方處理問題，包括擴增最終去處、設置臨時暫置場、簡化土石方運送流程及，開放小貨車裝載砂石土方得申請裝置 GPS。對此，台灣省不動產建築開發商業同業公會理事長吳國寶指出，制度鬆綁必須「說得到、做得到、落得下」。

台灣省不動產建築開發商業同業公會理事長吳國寶。(鉅亨網記者張欽發攝)

吳國寶指出，業界日前集體發聲已發揮實質效果，政府相關單位已正面回應並高度重視產業實務困境，顯示雙方溝通正朝正向發展。同時，營建剩餘土石方並非單一縣市或個案問題，而是涉及公共工程、民間建案、港區填築及跨縣市運輸的系統性課題。過往因法規僵化、流程繁複，不僅推升營建成本、延宕工期，也增加非法棄置風險，對產業發展與環境管理皆非良性。

他表示，國土管理署此次提出的方向，包括簡化土石方運送與申報流程、放寬可直接利用之土石方不必進入土資場加工、擴增最終去處與臨時暫置場，以及跨部會與地方政府協同處理土方去化問題，都回應業界長期關切的核心痛點。

吳國寶強調，產業界支持政策改革，也願意配合制度調整，但關鍵在於政策必須能真正落地執行，而非僅停留在宣示層次。而進一步提出的建言包括，流程簡化須明確且一致。中央既已宣示鬆綁，國土署應儘速公布統一、清楚的作業指引，協調地方政府同步調整，避免中央放寬、地方仍以舊制卡關。