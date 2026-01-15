鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-15 17:29

由最新的預售屋揭露件數顯示， 2025 年 11 月全台預售市場表現有觸底反彈跡象，11 月全台揭露件數達 3749 件，月增 15% 但年減 32%，11 月揭露件數寫下近 8 個月以來新高，顯示房市有觸底反彈的現象，同時，新北市登錄件數 1173 件，爲 2024 年 10 月以來的最高交易件數。

而 2025 年 11 月的言新北市預售屋登錄件數 1173 件，也超過新竹、台中、台南與高雄四都總量，成為房市還有人氣的小熱區。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場沉寂太久，出現物極必反的反彈走勢，過去均量單月大概 8000 件，單月萬件則是交易熱絡，房市價量齊揚，過去經驗景氣再差也要有單月 4000-5000 件水準，但 2025 年單月平均僅有 3500 件，市場處於交易窒息量，隨時都有機會反彈，不過 11 月還是新北市有數個熱銷的個案帶動件數增加，個案還是要有大基地、平面車位、總價與單價控制得當與品牌建商等許多優點，才容易順銷。

同時，在各縣市表現中，新北市是 11 月最亮眼的區域。揭露量從 10 月的 669 件增至 1,173 件，月增率高達 75%，年增率亦同步成長 78%。揭露量較大的個案包括有板橋的「協和新中興」、「遠揚之森 A+」，新店央北重劃區的「華固譽誠」，新莊「百達莊園」與中和的「大同新紀元」與「豐森大境」等案。

數據顯示，房市似乎呈現北穩南冷的趨勢，除了新北市交易出現一波小陽春外，新竹地區 11 月預售揭露 110 件仍年減 57%，台中市 11 月揭露 373 件年減 6 成，台南市揭露 248 件年減 48%，高雄市揭露 182 件年減 6 成，且新竹、台中、台南與高雄都呈現年減且月減表現。