鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-15 12:04

立法院日前三讀通過《貨物稅條例》第 11 條修正案，對於近年來已深入家庭的家電與多媒體產品，自今年元月起免徵貨物稅。聯強 (2347-TW) 積極響應政府政策，宣布熱銷多年產品 DJI Osmo Pocket 與 DJI 攝影機等，今日起即刻調降售價，由聯強與 DJI(大疆創新) 原廠自行吸收庫存價差，將政策利多完整回饋給消費者。

針對立法院日前三讀通過貨物稅條例修正，免徵家電與多媒體產品貨物稅，聯強與原廠 DJI 決定自行吸收庫存價差，將政策利多直接回饋市場。以熱銷的 Osmo Pocket 3 手持攝影機為例，價格調降幅度最高達 14%，入手價來到 12,390 元起，讓消費者無需特地赴海外帶貨即可享有優惠價格。

聯強強調此次降價不影響原有優惠活動，為滿足體驗需求，聯強亦在全台多家百貨設置授權體驗門市，透過實機操作與專人服務優化消費者使用體驗。

在營運表現方面，受惠 AI 應用擴大及記憶體需求復甦，聯強去年第 4 季合併營收達 1,257 億元，創下單季歷史新高紀錄。該季營收較前一季成長 25%，年增率亦達 11%，若排除匯率影響，實質年成長幅度更達 17%，反映市場需求穩健回升。

觀察區域市場表現，台灣在 AI 伺服器建置、企業 IT 投資與 PC 需求同步帶動下，第 4 季營收年增率高達 39%，表現最為突出。半導體業務則受惠記憶體與 SSD 價格回溫及供貨緊俏，單季營收寫下歷史次高，年成長達 39%，成為推升整體業績的重要支撐。