川普啟動232條款課稅半導體25%！勤業眾信、安永：免驚！ 台廠靠「豁免」護體
鉅亨網記者張韶雯 台北
美國白宮於 14 日發布行政命令，自美東時間 15 日起，正式針對特定半導體產品課徵 25% 關稅。美方強調，由於本土半導體產能嚴重不足，高度依賴海外供應已削弱美國國安與經濟利益，因此啟動「232 條款」強制介入。勤業眾信強調美方同時釋出多項豁免條件，若產品用於境內資料中心、研發維修、新創企業或消費性電子產品，皆可申請免稅，台積電等台廠的相對衝擊不大。安永另提醒，要注意美方下一階段的「課徵範圍是否擴大」。
本次關稅首波鎖定稅則號別 8471.50、8471.80、8473.30 等特定產品，包含輝達（NVIDIA）H200 及超微（AMD）MI325X 等 AI 運算晶片。
安永聯合會計師事務所全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務執業會計師吳雅君提醒，目前行政命令的執行方式仍有變數，企業應密切關注兩大議題：首先是「課徵範圍是否擴大」，未來美方可能針對衍生物或其他半導體產品修正行政命令，防堵廠商透過改變進口型態避稅；其次是「關稅抵銷計畫（Tariff Offset Program）」，該計畫目前細則不明，未來需觀察是否僅限於在美投資設廠的企業適用。
勤業眾信間接稅負責人洪于婷資深會計師則分析，美方同時釋出多項豁免條件，若產品用於境內資料中心、研發維修、新創企業或消費性電子產品，皆可申請免稅。由於台積電 (2330-TW) （TSM-US）的主要客戶多符合上述用途，市場普遍預期短期對台廠實質影響有限。
儘管有豁免條款緩衝，但勤業眾信稅務部會計師洪以文強調，具體證明文件與用途追蹤尚不明確，產業上下游應採取較保守策略。232 條款的實施將加速供應鏈向美國移動，形成更緊密的區域結盟。
安永和勤業眾信一致建議，半導體企業應重新檢視競爭態勢與訂價策略。在去全球化浪潮下，降低對單一市場的依賴、評估分散佈局多個市場，並透過提高技術差異化維持不可替代性，才是台灣企業在關稅風暴中的保命之道。
