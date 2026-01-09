鉅亨網記者吳承諦 台北
聯強 (2347-TW) 今 (9) 月公告 12 月營收達 470 億元，創下單月歷史次高紀錄，呈現年月雙增表現。聯強表示，各主要業務領域與地區皆有亮眼表現，其中，半導體業務年成長近五成，台灣與印尼市場亦繳出雙位數年增佳績。
聯強 12 月營收 470 億元，年增 14%、月增 13%；2025 年累計全年營收 4106.3 億元，較去年同期減少 3.6%。
受惠於記憶體與 AI 相關需求持續強勁，聯強 12 月營收年月增幅皆達雙位數。半導體業務在記憶體、SSD 與硬碟等產品價格持續上漲且供貨吃緊的雙重效應下，市場積極拉貨，帶動營收年增 48%，並創下同期新高。
商用加值業務受惠於 AI 伺服器需求強勁，單月營收改寫歷史新高，年增 7%，並較 11 月大幅成長五成。通訊業務因 Apple iPhone 17 持續熱銷，營收年增 21%，創下 2017 年以來同期新高。
從區域市場來看，台灣受惠 AI 伺服器與 PC 市場需求暢旺，12 月營收年增 31%。印尼在民眾消費動能持續，以及政府刺激政策與預算支出增加帶動下，12 月營收創單月歷史新高，年增 19%。大陸市場則受惠於商用市場需求回溫，12 月重回成長軌道，年增 5%，達同期次高水準。
