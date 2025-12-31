鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-31 10:10

車用電子感測廠輝創電子 (6722-TW) 配合上市前公開承銷，今 (31) 日起對外競價拍賣 7072 張，競拍底價 33.06 元，最高投標張數 914 張，1 月 7 日開標；1 月 6 日至 1 月 8 日辦理公開申購，1 月 12 日抽籤，預計明年 1 月 16 日掛牌。

輝創深耕汽車電子領域 40 餘年，主要產品包括倒車雷達、環景影像系統、電子後視鏡 (CMS)、駕駛與乘客監控系統 (DMS/OMS)、77GHz 毫米波雷達與數位鑰匙等多項 ADAS(先進駕駛輔助系統) 核心感測元件與系統，是國內少數同時服務乘用車、機車和商用車市場的 Tire1 供應商，具備跨領域技術整合能力，毛利率近三年維持約 19% 上下水準。

在全球車用電子市場朝向智慧化發展之際，輝創表示，將透過 AI 自研能力提升產品毛利結構，進行價值升級，正聚焦 AI Camera、智慧影像辨識和 DMS/DMC 駕駛監控系統等高附加價值產品，透過自家演算法賦予攝影模組更完整的判斷能力，避免落入傳統鏡頭產品的低毛利競爭。

此外，輝創將既有的超聲波、影像與毫米波技術整合至 AI Plus 平台，強化車輛辨識、行人預警、盲區偵測和智慧頭燈等應用，讓 AI 成為旗下影像產品的核心競爭力。

輝創總經理江世豐表示，輝創在國際車用供應鏈中具備少數台灣 Tier 1 供應商的完整實績，以日系車廠為主要客戶群，產品銷售遍及超過 25 個國家、合作 OEM 車廠數量逾 50 家，由於車用電子開發周期長、切入難度高，訂單能見度明確，有助支撐未來出貨動能。