〈港股盤後〉恒指震盪收跌0.28% 半導體與內房股逆市走強

鉅亨網新聞中心 2026-01-15 16:42

港股主要指數周四 (15 日) 收跌，市場高開低走。恒生指數終場下跌 0.28%，報 26923.62 點；恒生科技指數全天跑輸大市，收跌 1.35%，報 5828.35 點，國企指數則下跌 0.52%。今日大市成交額較上一交易日有所萎縮，總計約 2904.55 億港元。

恒指震盪收跌0.28% 半導體與內房股逆市走強(圖:shutterstock)

今早恒指一度衝高逾 200 點，隨後受壓回落，午後持續在平盤線下方震盪。尾盤階段，受半導體板塊集體走強的刺激，指數曾一度接近翻紅，但受制於權重科技股的跌勢，最終未能收復失地。

盤面上，內房股受政策利好激勵表現活躍，財政部等部門公告延續實施換購住房退稅優惠，萬科企業應聲漲超 6%。半導體板塊尾盤異動，華虹半導體收漲 6.31%，中芯國際亦有近 2% 的漲幅。此外，鋰業股（如贛鋒鋰業漲超 7%）及特斯拉概念股也錄得不俗表現。

然而，科網股普遍走弱壓制大盤，阿里巴巴跌 2.6%，網易跌超 3%。旅遊龍頭攜程集團因涉嫌壟斷遭立案調查，股價崩跌 19.23%，機構預計調查可能持續 4 至 6 個月，短期估值將持續受壓。

針對未來展望，多家機構保持正面看法。招商證券認為，隨著互聯網權重股業績壓制見底及 AI 產業鏈重塑，南向資金將驅動科技板塊補漲，看好「春季躁動」行情。華泰證券指出，港股情緒指數已進入「恐慌區間」，歷史上此時進場的一個月後上漲概率大幅提升，並預計 2026 年市場資金淨流入有望達 1.6 兆元。