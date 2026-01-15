search icon



川普揚言要拿下格陵蘭島 歐洲多國將派遣軍事人員

鉅亨網編譯鍾詠翔

德國國防部周三（14 日）晚表示，應丹麥要求，德國將於周四向格陵蘭島派遣 13 名士兵，與歐洲其他國家聯合展開一項考察任務。德國國防部說，該任務旨在探索可能採取的軍事措施，以加強該地區安全保障。

cover image of news article
川普揚言要拿下格陵蘭島，歐洲多國將派遣軍事人員。（圖：Shutterstock）

當天法國軍方表示，法國將與歐洲多國夥伴共同參與在格陵蘭島展開的一項軍事任務，以支持丹麥維護當地安全。


當天早些時候，瑞典和挪威也宣布將向格陵蘭島派遣軍事人員。

格陵蘭島位於北美洲東北方，是世界第一大島，也是丹麥自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。美國目前在格陵蘭島設有一處軍事基地。

美國總統川普 2025 年上任以來多次揚言要得到格陵蘭島，並聲稱不排除動用武力的可能性。對此，丹麥等歐洲國家強烈反對。
 


格陵蘭島丹麥美國川普德國

