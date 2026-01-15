鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-15 05:30

加拿大總理卡尼周三（14 日）晚乘機抵達北京首都國際機場，開啟 4 天訪華行程。卡尼此訪是加拿大總理 8 年來首次訪華，中方對此高度重視，中國國家主席習近平將會見卡尼。

據《央視》報導，中國國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際將分別舉行會談，就兩國關係以及共同關心的問題全面、深入交換意見。

‌



《央視》指出，去年以來，在雙方共同努力下，中加關係逐步改善發展。習近平同卡尼在韓國慶州舉行會晤，為兩國關係實現轉圜、恢復和重啟各領域交流合作指明方向。

卡尼在啟程前往中國前通過社交媒體表示，中國是加拿大第二大貿易夥伴，也是世界第二大經濟體。加中兩國之間務實且富有建設性的關係，將為太平洋兩岸帶來更大的穩定、安全與繁榮。

本次隨同卡尼訪華的成員包括外交、工業、農業、自然資源、國際貿易等領域多位內閣成員。

外界認為卡尼此次訪華，意在推動中加關係整體升溫。無論在能源還是貿易領域，加拿大都亟需拓展新的合作夥伴。