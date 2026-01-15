鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-15 06:28

據《路透》報導，OpenAI 周三 (14 日) 表示，其已同意在未來三年內向人工智慧 (AI) 晶片新創 Cerebras 採購最多 750 MW 的運算能力。這家 ChatGPT 開發商希望藉此在 AI 競賽中取得領先，並把握持續成長的需求。

一名熟悉內情的消息人士指出，這項交易在合約期間內的總價值超過 100 億美元。

‌



此舉也凸顯產業對運算能力的強勁需求，各家公司正競相打造能與人類智慧匹敵、甚至超越的人工智慧系統與應用。

OpenAI 在官網貼文中表示，「將 Cerebras 整合進我們的運算解決方案組合，重點在於讓我們的 AI 回應速度大幅提升。」

「當 AI 能即時回應時，使用者會做得更多、停留更久，並執行價值更高的工作負載。」

這家 ChatGPT 開發商計劃使用 Cerebras 打造的系統，為其熱門聊天機器人提供運算支援，這也是 OpenAI 近期一連串數十億美元交易中的最新一筆。

OpenAI 表示，相關運算力將分批上線，並持續至 2028 年。