2026-01-14

美國總統川普針對格陵蘭的表態，包括不滿總理尼爾森選擇丹麥，並警告「這會給他帶來大麻煩」，以及暗示軍事等強硬手段，在 X 和 Facebook 等社群上引發強烈負面反應，主要批評為「霸凌」和帝國主義。

川普稱不同意格陵蘭選擇丹麥 當地網民：我們視美國為老大哥 他卻霸凌你

在川普多次威脅下，格陵蘭自治政府總理尼爾森 (Jens-Frederik Nielsen) 明確表示該島選擇留在丹麥、不願被美國接管的表態，川普於當地時間 13 日接受採訪時強硬回應，稱他「不同意」此說法，並警告這將為尼爾森帶來「大麻煩」。

川普宣稱對尼爾森一無所知，但強調此種拒絕態度是「他們的問題」。

多位網友和當地人將美國比作「從好大哥變霸凌大哥」，社群貼文充斥此類評論。格陵蘭水上計程車公司老闆 Anders Laursen 說：「我們一直視美國為好大哥幫忙，現在卻像大哥在霸凌你。」

美國國內社群也不乏反對者。許多網友質疑美國政府在處理自身國內問題 (如醫療與公平性) 尚有力不逮之時，卻試圖強行占領北約國家的領地並破壞當地居民生活，直言這「不是我長大的美國」，並呼籲「國會最好好好履職」以進行監督。

然而，白宮發言人 Karoline Leavitt 指出，取得格陵蘭島已被視為美國的國家安全優先事項，雖然外交是首選，但「動用軍隊始終是一個選項」。共和黨籍眾議員 Randy Fine 甚至已提出法案，授權總統採取必要步驟併吞格陵蘭。

格陵蘭官方與民間對美方的言論感到極度憤慨。格陵蘭前議員 Tillie Martinussen 憤怒地表示，川普的威脅如同將格陵蘭公民視為「性工作者」或「妓女」，這種認為格陵蘭可以被侵略或購買的觀點極具侮辱性。

努克 (Nuuk) 市長 Avaaraq Olsen 也直言，格陵蘭人不想成為美國人，並批評美方將該島當作「可購買的商品」，完全忽視了島上人民的尊嚴。格陵蘭自治政府已發表聲明，強調在任何情況下都無法接受美國接管。

然而，格陵蘭反對黨黨魁 Pele Broberg 對川普的言論保持冷靜，認為這可能是格陵蘭擺脫丹麥統治、爭取獨立的機會。他建議與美方進行「成年人的對話」，探討透過提供安全保障來換取獨立地位的可能性。