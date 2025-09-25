台積電美國廠換將 執行長王英郎10月起交棒莊瑞萍

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-25 12:17

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (25) 日代子公司 TSMC Arizona Corporation 公告，子公司董事及執行長王英郎將自 10 月 1 日起卸任，由副總經理莊瑞萍接任。

台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

根據台積電官網顯示，莊瑞萍自 1997 年加入台積電，擔任過生產與製造相關職務，為台積電 90 奈米、65 奈米、40 奈米、20 奈米、16 奈米、10 奈米、7 奈米、及 5 奈米家族製程技術的量產做出重要貢獻，目前已擁有逾 30 年的半導體生產營運管理的豐富實務經驗，擁有 52 項全球專利，其中 30 項為美國專利。

莊瑞萍於 2020 年起擔任晶圓 18A 廠資深廠長，帶領團隊量產領先業界的 N5 製程技術，並於 2022 年成功量產 N4 製程技術，協助台積電成為全球首家量產 5 奈米家族製程技術的公司。