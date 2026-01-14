在野共推「台灣未來帳戶」 集保所董座：仍需了解國家財政預算負擔

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-14 18:33

為因應台灣少子化及國家財政長期規劃，在野來藍、白兩黨去 (2025) 年底推出「台灣未來帳戶」，目前相關草案已於近期在立法院進行審查。集保中心董事長林炳輝今 (14) 日表示，站在業者角度是贊成，若站在國民角度也是樂觀其成，但相關政策規劃，但仍需回到政府預算與財政可承擔的範圍能力做審視，也要有長期、可持續的規畫，據他了解，目前執政黨政府已有初步想法，預計將結合 TISA 制度，應該很快就有具體的規劃出爐。

集保中心董事長林炳輝(中)。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

據了解，「台灣未來帳戶」(TFA) 為國民、民眾 2 黨提出的政策構想，旨在透過政府、家長和企業共同為孩童儲蓄並投資，由政府在 12 歲以下孩童帳戶存入台幣 5 萬元，每年再提撥 1 萬元，基金為投資追蹤台股大盤標的；據試算，若家長未額外提撥，孩童 18 歲成年後，預期可領回 33.9 萬元 (以年均投資報酬率 6% 估算)。

對此，基金業者基富通今日舉行辭歲迎新年記者會，基富通兼集保中心董事長林炳輝受訪時表示，「台灣未來帳戶」構想，其實就是源自美國總統川普推動給孩子的川普帳戶，由政府先對新生兒給予補助，後續再搭配家長提撥與稅負優惠，協助孩童進行長期儲蓄與資金準備。

林炳輝說，在目前台灣面臨少子化、出生率偏低的結構性問題下，各界對此確實都有高度隱憂，若能透過制度解決社會問題，無論是基金業者或是站在國民角度，他本人是樂觀其成，但若涉及政府長期財政支出，規模勢必不小，制度設計上必須審慎協調，在國家財政可負擔的前提下，也才能做出最合適的安排。