鉅亨網新聞中心 2026-01-14 09:25

伊朗抗議持續持續發酵，《華爾街日報》周一（12 日）援引美國官員的說法報導，稱白宮內部在是否對伊朗動武的問題上意見分歧，以副總統范斯為首的部分高階官員，勸川普總統發動軍事襲擊前優先嘗試外交手段。

川普周二在社交媒體 TruthSocial 發文，表示他已經「取消了與伊朗官員的所有會面」。

川普說：「記下殺人凶手和施虐者的名字，他們會付出巨大代價。我已取消與伊朗官員的所有會談，直到無謂殺戮抗議者的行徑停止為止。援助正在路上。」

據《美聯社》報導，川普並未透露援助內容的細節。根據人權監督組織的說法，伊朗這波抗議的死亡人數已經超過 2,000 人。

據《紐約時報》援引美軍官員的話報導，美軍在中東的指揮官希望「在發起任何潛在打擊前，預留更多時間來鞏固美軍陣地，為伊朗可能發動的報復性襲擊做好準備」。

了解范斯想法的消息人士透露，范斯總體上不願美國捲入軍事衝突。美國官員說，目前美軍在中東沒有部署航空母艦，但仍可派出轟炸機、戰鬥機或海軍裝備。

與此同時，雖然伊朗的遠程飛彈能力在去年美以襲擊中遭到削弱，但伊朗仍擁有可打到阿拉伯半島東側的大量短程飛彈。

伊朗警告，美國若發動攻擊，伊朗將對美國軍事目標發動反擊。伊朗外長阿拉格齊周一表示，「伊朗不尋求戰爭，但已充分做好戰爭準備…… 我們也準備好進行談判，但這些談判應該是公正、平等的，並且相互尊重。」