鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-14 17:35

勤業眾信聯合會計師事務所今 (14) 日舉辦「2026 Deloitte Future Talk－鏈結創新 驅動未來」高峰會。國發會主委葉俊顯受邀致詞指出，2 政府正全力推進「AI 新時代建設」，目標在 2040 年創造超過新台幣 15 兆元產值與 50 萬個以上高薪就業機會，並建構至少三座全球級實驗室，推動台灣 AI 實力邁向全球前五名 。

助台灣AI實力躋身全球前5！國發會訂KPI：2040年AI產值達15兆 擁3座全球級實驗室。（圖：勤業眾信提供）

勤業眾信於該場高峰會，與資策會產業情報研究所（MIC）共同發布《2026 CxO 前瞻展望》報告 。面對全球供應鏈重組與地緣政治波動，勤業眾信提出「TOGETHER」策略方針，強調企業應從追求效率轉向建構韌性。

葉俊顯表示，當前全球正面臨第二波供應鏈移轉，這也為台灣企業深化全球布局創造了絕佳契機 。2025 年全球經濟雖承壓下行，但台灣受惠於 AI 與新興科技應用快速擴展，加上國際雲端服務業者持續在台灣投資 AI 基礎建設，帶動了出口與國內投資的強勁成長，使得全年 GDP 成長率達到約 7.37% 的高標 。

為了鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵地位，葉俊顯提到政府正積極推動「五大信賴產業」，範疇涵蓋半導體、人工智慧、軍工、安控與通訊 。此外，國發會正全力推進「AI 新時代建設」，預計在 2040 年達成產值突破新台幣 15 兆元的目標，並創造 50 萬個以上的高薪就業崗位，且要建設至少三座全球級實驗室，力爭台灣 AI 實力進入全球前五名 。同時，配合淨零轉型政策，政府推動超過 20 項減碳旗艦計畫，協助台灣企業因應國際綠色供應鏈的要求，進一步強化國際競爭力 。

勤業眾信在《2026 CxO 前瞻展望》報告中提出「企業韌性評估策略框架」，透過內部能力與外部生態雙軸診斷，將企業區分為受限型、穩固型、外聯型與強韌型四種類型，協助企業在不確定環境中拿回執行的主導權 。勤業眾信市場發展營運長龔則立指出，企業經營思維已從極致追求效率的「Just in time」，轉向強調風險備援的「Just in case」 。