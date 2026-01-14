鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-14 20:06

中信銀行攜手 BCG 發表《2026 臺灣超高資產客群財富洞察報告》，調查指出，家族治理已成為台灣富豪最迫切的顯學，隨著創富一代 (55-74 歲) 步入接班高峰期，「家族辦公室」正由概念轉向實體治理。不過，中國信託私人銀行處處長楊子宏會後受訪時坦言，「台灣富豪不愛在家談錢，這是服務中最具挑戰的一環，家族辦公室除了協助資產配置，更要扮演跨世代的翻譯機。」

楊子宏指出，目前台灣雖有逾八成高資產客戶聽過家族辦公室，但僅 17% 了解其運作模式。中信銀觀察到，資產達 10 億元以上的超高資產家族，漸漸開始將私銀定位為「投資執行單位」，把家族辦公室視為「整合型治理平台」，負責處理稅務、法律及家族內部的決策協調。

楊子宏說明，中信家族辦公室服務有三大戰略核心，首先是客製化平台，提供高隱私度與安全性的環境，整合家族分散於各地的財富紀錄。

其次是中立協調者，有新富世代受訪者指出，媳婦、女婿等家族成員在企業參與與財富分配上常具爭議，若能透過第三方可信、專業的家族辦公室作為溝通橋梁，可化解許多尷尬與糾紛。

第三則是超級整合顧問，將投資、稅務、法務、教育、慈善及生活管理等專業資源串接，為客戶節省時間與交易成本。楊子宏舉例，許多一代企業主認為口頭交代的「遺願」或「家訓」即有效，但在台灣法律實務上常發生爭議，即便是有遺囑也可能出現不具效力。中信銀引入具備法律背景的專家，能協助將家規轉化為具備約束力的法律架構。

該財富洞察報告也揭露一個有趣的現象，台灣富豪傾向「雙據點」布局，台灣據點著重本地資源，如土地處理、醫療支援、高端旅遊等，以及「說得通的中文服務」。

新加坡據點則看中其成熟的家族辦公室稅賦優惠與高度透明的金融架構。中信銀行藉由新加坡分行的亞洲中心地位，與台灣總行進行串接，境內外並行來滿足客戶跨國流動性的需求。

面對境內外財管市場激烈競爭，中信銀對其私銀團隊展現高度信心。楊子宏透露，服務 1 億元以上客群的客戶經理 (RM)，有超過 80% 在行內資歷超過 20 年。