重電四雄華城 (1519-TW)、士電 (1503-TW)、亞力 (1514-TW) 及中興電 (1513-TW) 受惠變壓器需求暢旺，2025 年營收紛紛創高，加上台美關稅稅率 15% 有望塵埃落定，激勵重電四雄今 (13) 日漲勢凌厲。
華城、士電與亞力皆亮燈漲停，分別鎖住 893 元、198 元及 108.5 元，成交量約 8000 至 9000 張，中興電則漲逾半根停板，成交爆量超過 2 萬張。
全球 AI 快速成長，各國陸續強化電網與電力基礎建設，推升重電需求大幅成長，帶動重電四雄營運表現。華城 2025 全年營收 244.23 億元，年增 20.89%；士電 2025 年營收 371.77 億元，年增 6.01%；亞力 2025 全年營收 105.54 億元，年增 19.55%；中興電 274.46 億元，年增 7.17%，4 家業者 2025 年營收皆創新高。
根據《紐約時報》報導，指出美國政府與台灣達成貿易協議，關稅稅率有望降至 15%，並於本月宣布。市場預期，重電業者可望降低銷往北美的關稅負擔。
華城的外銷業務中，核心客戶涵蓋美國 17 個州，去年前 11 月外銷占比超過 55%。總經理許逸德表示，若以 20% 的關稅來看，華城約負擔 6%，且後續受關稅影響的接單，也已完成成本分攤與轉嫁。
士電目前外銷比重約 20%，總經理謝漢章指出，先簽已接訂單在去年第三季及第四季交貨，雖然受到關稅衝擊，但客戶願意全額吸收，2026 至 2028 年交貨的訂單，則協商與客戶各吸收一半。謝漢章強調，品質與交期短為客戶最重視的，而士電具這方面優勢。
除重電四雄表現亮眼，東元 (1504-TW) 與大同 (2371-TW) 今天也同步走揚，雙雙漲逾半根停板，東元成交量超過 3.7 萬張，大同更是超過 16 萬張。
